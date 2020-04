‘Oprekken IFRS 9 is spelen met vuur’

Banken mogen IFRS 9 soepel uitleggen vanwege corona. Maar daarmee schatten zij hun financiële vooruitzichten veel te zonnig is waardoor een nieuwe bankencrisis dreigt, waarschuwen twee Nyenrode-specialisten in het Financieele Dagblad.

Roze bril

Aziz el Barnoussi en Ferdy van Beest, specialisten in financiële verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit, zijn verontrust over de, in hun ogen, lankmoedige houding van de Europese Centrale Bank (ECB) en Europese financiële toezichthouders als Esma en Eba. De waakhonden lichten de hand met de boekhoudregels, IFRS 9 in het bijzonder. Zo adviseert de ECB banken rekening te houden met een ‘mogelijke opleving’ van de economie in 2020. Centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten slaan eenzelfde toon aan. Ze drukken kredietverstrekkers op het hart hun eigen, pessimistische, prognoses af te zwakken. Banken mogen dus even tijdelijk door een roze bril kijken.

Hypotheek op de toekomst

El Barnoussi bestempelt dat in het Financieele Dagblad als het ‘onverantwoord oprekken’ van IFRS 9. De banken nemen een hypotheek op de toekomst, terwijl de nieuwe regels dat juist hadden moeten voorkomen. Zo verplicht IFRS 9 verplicht banken de eigen financiële gezondheid, en die van het uitgeleende geld, te voorspellen op basis van onafhankelijke macro-economische maatstaven zoals het bruto binnenlands product, of werkloosheidscijfers. Op basis daarvan leggen banken dan weer geld opzij om verliezen op kredieten op te vangen.

Wachtkamerfunctie

IFRS 9 verplicht banken om ‘enige reserves’ op te bouwen in goede tijden. Zo moet voorkomen worden dat ze het geld verjubelen in goede tijden maar zwaar op de rem trappen als het economisch tegenzit. IFRS 9 is dus bedoeld om een procyclisch beleid te voorkomen. Anders dan zijn voorganger maakt de nieuwe boekhoudregel het voor banken mogelijk om hun daken te repareren terwijl de zon schijnt. Mede vanwege die wachtkamerfunctie prees een onderzoekscommissie van het Europees Parlement IFRS 9 in 2015 als een goed, minder procyclisch alternatief voor de oude boekhoudregel.

‘Niet geloofwaardig’

Maar de coronacrisis heeft banken dusdanig verrast, dat zij geen gelegenheid hadden extra geld opzij te leggen. Conform IFRS 9 zouden zij dat nu alsnog moeten doen. Toezichthouders vrezen echter dat dit het paniekeffect kan versterken en dat streng financieringsbeleid de crisis verergert. Dat is de reden dat de toezichthouders de teugels laten vieren. El Barnoussi en Van Beest vinden het loslaten van boekhoudregels op het moment dat de economie zich in een storm bevindt, geen geloofwaardig gebaar naar de financiële markten. Temeer omdat IFRS 9 volgens hen de enige betrouwbare graadmeter is van de financiële gezondheid van banken.

