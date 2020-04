Corona | ‘In een feestcafé of club is anderhalve meter afstand natuurlijk gewoon kansloos’

Bert Duizer richt zich met zijn Gorinchemse administratiekantoor op een bijzondere doelgroep: DJ’s, producers en andere kleine zelfstandigen in de muziek- en entertainmentwereld. Een groot deel van zijn klanten zit momenteel helemaal zonder werk. ‘De bekendere DJ’s hebben vaak nog wel inkomsten uit produceren, verkoop en royalty’s en missen alleen de omzet uit optredens.’



‘Zelf ben ik vroeger jarenlang DJ geweest en daarvoor heb ik een administratieve opleiding gedaan’, vertelt Duizer. ‘Op een gegeven moment ben ik getrouwd en kregen we kinderen, op dat moment wilde ik toch meer thuis zijn en niet meer steeds op pad gaan als DJ. Een paar collega-DJ’s hadden wat problemen met de belastingdienst en dat vond ik wel interessant eigenlijk. Dus toen ben ik dat verder gaan ontwikkelen en ben ik uiteindelijk helemaal gestopt met DJ-zijn. Inmiddels richt ik me volledig op DJ Administratie en ZZP Administratie, waarmee ik ook andere kleine zelfstandigen bedien.’

DJ’s zijn van nature waarschijnlijk niet erg gericht op administratie?

‘Nee dat geldt denk ik wel voor bijna iedereen die een beetje artistiek bezig is. Maar ik kom uit die wereld, dus ik weet waar ze tegenaan lopen. Daarom werk ik met een heel eenvoudig boekhoudpakket, dan kunnen ze met de scan en herken app op hun telefoon heel simpel een foto van het bonnetje in de administratie opnemen. En die app gebruiken ze ook voor vliegtickets en andere dingen. Het begint nu bij veel klanten wel een beetje door te dringen, dat het toch wel fijn is als je je administratie op orde hebt. Ik geef ook veel seminars en workshops op DJ-scholen om al zo vroeg mogelijk bewustwording te creëren en te laten zien dat een goede administratie ook in je voordeel werkt. DJ’s die klant zijn komen ook regelmatig even bij me langs op kantoor om gewoon eens te brainstormen. Niet per se over administratie en belastingen, maar gewoon over het totaalplaatje van het DJ-zijn. Dan probeer ik daar wel de administratie in mee te nemen, wat dat betreft is het wel echt een totaal andere benadering dan bij een ICT’er.’



Hoe gaat het nu met jouw klanten, de DJ’s hebben het zwaar denk ik?

‘Zeker. De meeste mensen kennen natuurlijk de kleine groep DJ’s die bekend zijn en de hele wereld over reizen. Die hebben het nu wel moeilijk vanwege de optredens die nu helemaal stil liggen, normaal gesproken zou het festivalseizoen nu beginnen. Maar die DJ’s hebben vaak nog wel inkomsten uit produceren, verkoop en royalty’s en missen alleen de omzet uit optredens. Daarnaast heb je ook een groep DJ’s die minder bekend zijn en vooral plaatselijke discotheken, huwelijken en dat soort activiteiten doen. Die hebben nu echt nul omzet. En dat gaat nog wel even duren ook, dus die hebben het heel zwaar nu. Vaak hebben ze gelukkig geen externe kosten, maar daardoor kunnen ze nu ook alleen maar terugvallen op de bijstandsregeling. De grote DJ’s hebben ook zonder optredens nog wel een inkomen dat ver boven de bijstandsnorm ligt.’

Word je momenteel veel door klanten benaderd die zich afvragen wat ze moeten doen?

‘Ja, maar ik moet wel zeggen – en dat merken we ook bij veel van de andere ZZP’ers – dat iedereen eigenlijk al best goed op de hoogte is van steunmaatregelen. Dat verwacht je niet bij die doelgroep omdat ze totaal niet geïnteresseerd zijn in administratieve dingen en vooral bezig zijn met het maken van muziek. We hebben er natuurlijk wel werk aan, maar het is niet zo dat we platgebeld worden.’

Wat hoor je van klanten over hoe ze er financieel voorstaan?

‘De niet-bekende DJ’s zijn wel wat vrijbuiterig, dus die hebben vaak ook niet veel gespaard en zitten gelijk met een inkomensprobleem. Bij de andere ZZP’ers zien we dat 80% het nu nog wel kan volhouden en 20% echt al in de problemen zit. Dat zijn vaak starters die nog geen buffer hebben kunnen opbouwen, maar er is ook wel een groep die ook na de startperiode geen buffer heeft gecreëerd. Ik ben dus wel heel benieuwd hoe het straks gaat als de uitstelperiode voor de belasting voorbij is en de aanslagen alsnog komen. Nu is iedereen nog heel lief en begripvol naar elkaar, maar op een gegeven moment wordt het weer wat normaler en dan moeten toch die belastingaanslagen betaald worden. Dus de echt heel grote problemen moeten nog komen, dat geloof ik wel. De mensen die het al moeilijk hadden vallen nu natuurlijk als eerste om, maar er is een groep die het straks ook nog moeilijk gaat krijgen. Ik hoop het natuurlijk niet, maar ik denk dat de impact op al die ZZP’ers nog heel groot gaat worden.’

En dus ook op de DJ’s.

‘Zeker, daar gaan de meesten het geen maanden van volhouden. Dus die zullen echt wel lange tijd gebruikmaken van de bijstandsregeling. Of ander werk gaan zoeken, want ik kan me niet voorstellen dat de clubs weer binnen een paar maanden open gaan. Ze hebben het nu wel over restaurants die met anderhalve meter afstand misschien straks weer open kunnen, maar in een feestcafé of club is anderhalve meter afstand natuurlijk gewoon kansloos. En ook als er wel weer iets open gaat zal een dure DJ niet de eerste prioriteit zijn, er moet eerst weer geld verdiend worden. Je ziet wel nieuwe initiatieven ontstaan met online feestjes en dat soort dingen. Dat mensen inloggen en daar een bedrag voor betalen. Dat zou misschien een kleine oplossing kunnen zijn, maar dat is niet van het niveau om van te kunnen leven.’



En dat konden die onbekende club-DJ’s voorheen vaak wel?

‘Jazeker. De après-ski-DJ’s en de club-DJ’s draaiden vaak drie of vier keer per week voor 500 euro per avond. En dat is nog het minimale, dan praat je niet over een gerenommeerde DJ maar bijna een hobby-DJ. Dus die konden er echt wel goed van leven en van genieten. Dan praat je wel over een groep van tienduizenden. Heel veel daarvan hebben het als bijbaan naast parttime werk in loondienst, maar doen dat soms wel al tien jaar en hebben het meegefinancierd in hun hypotheek. Ga maar na, elk feestcafé of zaaltje heeft vaak wel een DJ staan, dus het is echt een hele grote groep.’

Wat betekent die beroerde financiële situatie van DJ’s voor jouw eigen bedrijf?

‘We hebben natuurlijk het geluk dat we ook het bedrijfsgedeelte voor andere ZZP’ers hebben dat over het algemeen nog goed doorloopt. Bij die kleinere DJ’s zijn de laatste rekeningen vaak nog wel betaald, maar we gaan er niet vanuit dat ze daar de komende tijd aan kunnen voldoen. Daar houden we wel rekening mee, dat we daarin omzetverlies gaan lijden. Maar het voordeel met belasting en administratie is dat het altijd gedaan moet worden. Dus we zullen de komende periode wel een omzetdaling zien, maar uiteindelijk halen we dat hopelijk weer terug. Ik geloof niet dat we wat dat betreft zelf een probleem gaan krijgen.’

