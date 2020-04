Corona | Welke toeleveranciers vallen onder de TOGS? (En hoe ziet de bijgewerkte SBI-lijst er inmiddels uit?)

Sommige toeleveranciers zijn sinds kort ook toegelaten tot de TOGS-regeling. Daar gelden wel een aantal eisen voor. Lees hier welke dat zijn en hoe de volledige lijst met SBI-codes er inmiddels uitziet.

Behalve toeleveranciers zijn ook ondernemers in verschillende contactberoepen en kleinere mkb-bedrijven in food en dienstverlening onlangs toegevoegd. Verder kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden een aanvraag indienen.

Voorwaarden toeleveranciers

Voor toeleveranciers geldt:

Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit de SBI-lijst TOGS toeleveranciers (pdf).

Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.