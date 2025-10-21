216 Accountants toont afwijkende uitleg overeenkomst niet aan, vordering afgewezen

De kantonrechter bij de rechtbank Limburg boog zich onlangs over de uitleg van de overeenkomst van opdracht die 216 Accountants sloot met een klant. De klant weigerde enkele facturen van het accountantskantoor te betalen, en wordt daarin ook in het gelijk gesteld.

216 Accountants voerde tussen augustus 2018 en december 2023 administratieve en fiscale werkzaamheden uit bij de klant. De samenwerking werd vastgelegd in verschillende opdrachtbevestigingen. In maart 2021 werd een maandtarief van €1.500 exclusief btw overeengekomen, terwijl in januari 2023 dit bedrag werd aangepast naar €1.620 per jaar, oftewel €135 per maand, eveneens exclusief btw. Het honorarium zou maandelijks in rekening worden gebracht.

Vordering 216

Bij de kantonrechter stelt 216 dat de klant verschillende facturen niet heeft betaald en vordert daarom een bedrag van €3.934,45, bestaande uit de hoofdsom, incassokosten en rente, minus enkele deelbetalingen. Volgens het kantoor is er sprake van een overeenkomst van opdracht die de klant verplicht tot betaling voor de verrichte diensten.

De klant betwist de vordering en stelt dat er een vaste jaarprijs was afgesproken, die steeds in maandelijkse termijnen werd betaald. De openstaande facturen zouden volgens hem niet onder deze afspraken vallen, waardoor hij geen verdere betalingen verschuldigd is.

Oordeel

De kantonrechter stelt vast dat partijen het erover eens zijn dat de afspraken over het honorarium zijn vastgelegd in de opdrachtbevestigingen uit 2021 en 2023, maar dat zij van mening verschillen over de uitleg daarvan. Volgens 216 Accountants moest het daarin opgenomen bedrag worden beschouwd als een voorschot dat achteraf zou worden verrekend met het daadwerkelijke aantal gewerkte uren. De klant betwist dit en stelde dat het ging om een vaste prijs per jaar, betaalbaar in maandelijkse termijnen.

De rechter oordeelt dat 216 Accountants onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake was van een voorschotconstructie. In de opdrachtbevestigingen wordt nergens melding gemaakt van een verrekeningsafspraak of een uurtarief, noch van nacalculatie op basis van gewerkte uren. De formulering dat het honorarium “is gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding van het team” duidt volgens de kantonrechter niet op een schatting van een uiteindelijke nacalculatie, maar op een inschatting die heeft geleid tot een vaste prijsafspraak.

Tijdens de mondelinge behandeling kon 216 Accountants bovendien niet aangeven welk uurtarief met de klant zou zijn overeengekomen of op hoeveel uren de vermeende nacalculatie was gebaseerd. De rechter wijst er verder op dat de eigen correspondentie van 216 Accountants haar huidige standpunt ondermijnt. In een e-mail van april 2024 bevestigde het kantoor zelf dat met de klant een prijsafspraak was gemaakt van €125 per maand (oftewel €1.500 per jaar) voor eerdere boekjaren en €135 per maand (€1.620 per jaar) voor de jaren 2022 en 2023. Daarmee erkende 216 Accountants destijds expliciet dat sprake was van een vaste prijsafspraak, en niet van een variabel voorschot.

Haviltex-maatstaf

De rechter acht deze e-mail doorslaggevend, temeer omdat 216 Accountants geen afdoende verklaring kon geven voor de discrepantie tussen haar eerdere bevestiging en haar huidige uitleg. Ook de feitelijke uitvoering van de overeenkomst wijst erop dat een vaste prijsafspraak gold: de klant heeft onweersproken gesteld dat maandelijks een vast bedrag werd gefactureerd en dat nooit sprake is geweest van verrekening of nacalculatie.

Op grond van de Haviltex-maatstaf concludeert de kantonrechter dat partijen over en weer redelijkerwijs mochten begrijpen dat zij een vaste prijs per jaar waren overeengekomen, te voldoen in maandelijkse termijnen. De stelling van 216 Accountants dat het om een voorschotregeling ging, wordt verworpen. Omdat de klant de overeengekomen maandbedragen heeft betaald en 216 Accountants niet heeft aangetoond dat er aanvullende werkzaamheden zijn verricht die buiten deze afspraak vallen, heeft het kantoor geen vordering meer op de klant.

De kantonrechter wijst de vordering van 216 Accountants daarom af.

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2025:9546