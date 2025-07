216 Accountants ziet licht herstel na verlies in 2024

Accountantskantoor 216 Accountants boekte in 2024 een verlies van €448.000. Het negatieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan een periode van onrust in de eerste helft van 2024. Volgens het kantoor is de weg omhoog met de aanstelling van een nieuw bestuur per 1 juli 2024 in geslagen.

Het verlies ontstond voornamelijk in de periode tussen eind januari en 1 juli 2024. Algemeen directeur Vincent de Jong verklaart: “In deze maanden werd het vertrek van het zittende bestuur aangekondigd. Gevolg was een gebrek aan richting en focus voor de praktijk. Het ontbreken van duidelijk leiderschap leidde bijvoorbeeld tot stilstand in de realisatie van projecten, een gebrek aan sturing op processen en onzekerheid binnen teams. Dit heeft een duidelijke impact gehad op onze financiële prestaties in de eerste helft van het jaar.”

Herstel

Sinds de bestuurswisseling in juli 2024 – waarbij naast De Jong ook Huseyin Goksu werd benoemd tot operationeel directeur – is de koers van de organisatie herijkt. De Jong: “Er is een duidelijke richting gegeven aan de organisatie, interne processen zijn aangescherpt en er is intern consistenter gecommuniceerd over de koers die we willen varen én waarom. Met succes, zo lijkt nu ook zichtbaar te worden in de jaarrekening 2024 en tussentijdse cijfers 2025: Het verlies is in de tweede helft van 2024 niet verder opgelopen, en dat is een veelzeggend signaal.”

Uit de gepubliceerde jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen ondanks het verlies is toegenomen van €3,67 miljoen naar €3,83 miljoen. Dat hangt samen met een stijging van het agio met ruim €600.000, wat duidt op extra kapitaal dat is ingebracht. Tegelijkertijd zijn de langlopende schulden met ruim €700.000 afgebouwd, terwijl het balanstotaal daalde van €6,0 miljoen naar €5,6 miljoen. De solvabiliteit verbeterde daarmee van 61% naar bijna 69%. Het gemiddeld aantal medewerkers steeg van 57 naar 59. De liquide middelen daalden met €218.000, wat deels verband houdt met die investering in capaciteit en structurele versterking.

De cijfers over het eerste halfjaar van 2025 liggen volgens de organisatie volledig op begrotingsschema. “We zijn met ‘gepaste trots’ blij dat we in korte tijd de sturing en focus hebben teruggebracht. De organisatie staat er vandaag sterker voor dan een jaar geleden”, besluit De Jong. Hierbij merkt De Jong op: “Wij zijn blij zijn met de huidige bezetting en deze toont voldoende vertrouwen om hierop voort te bouwen. De komende periode willen wij verder gaan inzetten op robotisering van repeterende werkprocessen om hiermee de volgende stap in onze strategie te verstevigen. Dit zal leiden tot meer aantrekkelijk werk voor onze medewerkers en tevens geeft dit ruimte om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan onze cliënten.”

Private equity

216 Accountants – dat in 2015 ontstond uit de mkb-praktijk van KPMG – raakte als een van de eerste in de sector in handen van een private equity-partij. In maart 2024 vertrok de tweekoppige directie. De aandeelhouder constateerde dat er sprake was van stagnatie en wilde groei en winstgevendheid zien, zo bleek uit vertrouwelijke interne documenten waarover Accountancy Vanmorgen beschikte.