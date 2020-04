Corona | Economie eurozone krijgt ongekende dreun

Om het sentiment onder inkoopmanagers in cijfers te vatten, is bijna een nieuwe schaal nodig. In april zakte hun vertrouwen tot niveaus die nooit eerder zijn gezien.

PMI meer dan gehalveerd

De klap die de coronacrisis en de sociale uitsluiting toebrengen aan de economieën in Europa blijkt onvoorstelbaar hard. Vooral in de dienstensector is de klap ongekend hard, maar ook de verwerkende industrie heeft zwaar te lijden. De Purchasing Managers Index, (PMI) voor de negentien landen waar met de euro wordt betaald kwam uit op 13,5 in april nadat in maart al het zeer lage cijfer van 29,7 was neergezet. De score over april is ver onder het oude dieptepunt en ook veel slechter dan analisten hadden voorzien.

Zonder precedent

De deelindex voor de dienstensector kwam uit op 11,7, van 26,4 in maart. Die voor de verwerkende industrie daalde van 44,5 naar 33,6. Hoofdeconoom Chris Williamson van IHS Markit zegt: ‘April geeft een schade aan de economie van de eurozone die zonder precedent is.’ Hij zegt dat de neergang niet te vergelijken is met wat er de afgelopen ruim twintig jaar bij de vaststelling van de inkoopmanagersindex is waargenomen. De cijfers duiden volgens Williamson op een krimp van de economie van de eurozone met 7,5% op kwartaalbasis.

Duitsland en Frankrijk

IHS Markit publiceerde voor Duitsland en Frankrijk ook al de eerste, voorlopige cijfers. De PMI voor Duitsland daalde van 35,0 in maart naar 17,1. De deelindex voor de industrie ging van 41,0 naar 19,4, terwijl die voor de dienstensector daalde van 31,7 naar 15,9. De PMI voor de Franse economie deed het nog slechter en ging van het al zeer lage niveau van 28,9 in maart naar 11,2 over april. In maart sloeg het coronavirus overal in Europa toe en had al een zeer sterke daling plaatsgevonden. De deelindex voor dienstensector daalde van 27,4 in maart naar 10,4, en die voor de industrie van 43,2 naar 31,5.

Euro daalt

De PMI geldt als de eerste redelijk betrouwbare indicator voor het verloop van de economie. Een waarde van vijftig vormt de grens van groei en krimp. In een eerste reactie op het nieuws daalde de euro tot 1,0770 ten opzichte van de dollar. De cijfers die bureau IHS Markit donderdag publiceerde zijn nog van voorlopige aard.

Bron: FD.nl