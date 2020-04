Corona | ‘Extra fiscale steunmaatregelen: verliesverrekening en versoepeling urencriterium’

Het kabinet komt vrijdag met extra fiscale steunmaatregelen voor bedrijven. Naar verwachting zullen in elk geval de verliezen die ondernemers dit jaar lijden eerder en ruimer aftrekbaar worden voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast worden verschillende maatregelen verwacht die erop gericht zijn om ongewenste fiscale gevolgen op te vangen. Als een ZZP’er door de coronacrisis bijvoorbeeld niet aan zijn urencriterium voldoet en daardoor niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, dan wordt dat criterium versoepeld.

De nieuwe fiscale maatregelen lijken op de aanpak van de economische crisis van 2008, melden betrokkenen aan BNR. In de financiële crisis van 2008-2009 werd tijdelijk ook de verrekentermijn voor verliezen in de winstbelasting opgerekt naar drie jaar achterwaarts. Het kabinet gaat mogelijk, net als toen, over op tijdelijk ruimere afschrijvingsmogelijkheden op investeringen. Ook stond de fiscus destijds directeuren-grootaandeelhouders toe om bij omzetdaling een lager ‘gebruikelijk loon’ te rekenen.

Versoepeling VPB politiek gevoelig

Versoepeling van de vennootschapsbelasting is politiek gevoelig. De oppositie – cruciaal vanwege een meerderheid in de Eerste Kamer – zou verdere verlaging niet accepteren.

Bron: BNR/FD