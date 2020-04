Corona | TOGS-regeling: de eerste resultaten op een rij

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een uitgebreide update over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Hoeveel aanvragen zijn er bijvoorbeeld tot nu toe gedaan en hoeveel daarvan werden er gehonoreerd? Lees het hier.

De TOGS-regeling is naast de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) voor de grootste groep ondernemers het meest relevant, bleek eerder uit een flitspeiling van de Kamer van Koophandel (KvK) onder ondernemers. Vooral respondenten uit het micro-mkb (2 tot en met 9 werkzame personen) en ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening merkten de TOGS als meest relevant aan.

Uitbreiding TOGS-regeling

De verlengde gezondheidsmaatregelen hebben een grotere, directe impact op sommige ondernemers. RVO en andere partijen gaven signalen hierover door aan het ministerie van EZK. Daarom is de regeling een aantal keer uitgebreid.

De uitbreiding betrof:

non-foodsector, zoals winkeliers (vanaf 30 maart)

food detailhandel, toeleveranciers (onder andere groothandel) en dienstverlening zoals taxibedrijven, contactberoepen als tattooshops en agrarische recreatieondernemingen (vanaf 15 april)

zorgondernemingen zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten (vanaf 22 april)

Aanvragen

Op dit moment (peildatum 23 april) hebben ruim 141.000 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan 113.000 dossiers positief zijn beoordeeld. In totaal keerde RVO tot nu toe € 452 miljoen uit.

Klantcontact en veelgestelde vragen

De capaciteit bij de afdeling klantcontact van de RVO is bijna verdubbeld. Deze afdeling was binnen 2 weken volledig operationeel en is 7 dagen per week bereikbaar (niet op feestdagen). Over de TOGS-regeling beantwoorde de afdeling tot nu toe 45.000 telefoontjes, 11.000 live chat vragen, 800 webcarevragen en 10.700 e-mails.

De RVO heeft de veelgestelde vragen geanalyseerd en beantwoordt de meest gestelde vragen op de eigen website.

Andere middelen

Daarnaast helpt de RVO ondernemers en brancheorganisaties op weg met:

een SBI-zoektool – 500.000 zoek opdrachten gedaan

een instructiefilmpje– ‘hoe vraag ik TOGS aan’ – ruim 5300 keer bezocht

vereenvoudigde aanvraagformulieren

Minister stelt kwartiermakers accountancy aan