Corona | Nevencodes en de TOGS-regeling: hoe zit het precies?

Vanaf 29 april kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Lees er hier alles over:

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Diverse partijen hebben het signaal over de SBI-code problematiek, in combinatie met de hoofdactiviteit, aangegeven bij het ministerie ven Economische Zaken en Klimaat. Dit signaal is erkend met deze wijziging als gevolg.

Nevenactiviteit

Naast de hoofdactiviteit staan er maximaal 2 nevencodes op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De RVO illustreert de nieuwe situatie met een voorbeeld. Stel: u bent een modeontwerper met als hoofdactiviteit ‘industrieel en productontwerp’. De code die bij deze hoofdactiviteit hoort, valt niet onder de regeling. Maar u verkoopt uw kleding ook in winkel met de nevencode die staat voor ‘retail’. Met deze nevenactiviteit komt u wel in aanmerking voor de regeling. Voldoet u ook aan de andere voorwaarden, dan kunt u de TOGS aanvragen.

Al een aanvraag gedaan?

Als onlangs al een aanvraag is gedaan met een SBI-code van de nevenactiviteit, dan is mogelijk een afwijzing van de RVO ontvangen. Als de SBI-code de nevenactiviteitcode is die in aanmerking komt, dan hoeft er niets te worden gedaan. De RVO neemt de aanvraag in dat geval binnen enkele dagen opnieuw in behandeling.

Komt ook de nevenactiviteit niet in aanmerking, dan kan mogelijk gebruik worden gemaakt van andere ondersteuningsmaatregelen. Check daarvoor de code in de SBI-tool van de RVO.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de TOGS-regeling blijven hetzelfde. Als een aanvraag wordt ingediend op basis van een geregistreerde nevenactiviteit, dan moet uitsluitend op basis van die nevenactiviteit voldaan worden aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000). Omzetverlies en vaste lasten die betrekking hebben op de geregistreerde hoofdactiviteit mogen dus niet worden meegewogen in de aanvraag. Net als bij alle andere aanvragen kan de RVO achteraf om aanvullend bewijsmateriaal vragen.