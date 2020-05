Corona | Banken breiden uitstel van aflossingen uit, tot nu toe zeven miljard euro ondersteuning

ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank hebben afgesproken de mogelijkheid voor ondernemers tot uitstel van de betaling van aflossingen uit te breiden. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland inmiddels ruim 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal nu zeven miljard euro gemoeid (twee weken geleden was dat 5,4 miljard euro). Dat blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

Uitstel van aflossingen uitgebreid

Een aantal banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank) heeft nu via een gemeenschappelijke regeling ook de mogelijkheid voor ondernemers tot het uitstel van de betaling van aflossingen uitgebreid tot kredieten tot vijftig miljoen euro (dat was 2,5 miljoen euro). Voor klanten van ABN AMRO gold dit al. Het uitstel van aflossing geldt voor maximaal een half jaar en banken kunnen tot uiterlijk 30 juni aanbiedingen doen onder deze regeling. Het is een brede regeling waar grote groepen (in de kern gezonde) klanten onder vallen; grotere MKB-bedrijven en grootbedrijven. Klanten die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met hun bank.

Uitstel van betaling

Inmiddels hebben ruim 103.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van 2,7 miljard euro. Daarnaast hebben banken nu ongeveer achtduizend nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 4,3 miljard euro. Bijna tweeduizend van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C).

Aantal financieringsaanvragen vlakt af

‘De ondersteuning vanuit de banken ontwikkelt zich verder. Dat is goed want de nood bij veel bedrijven is hoog’, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. Hij houdt er rekening mee dat de cijfers van de banken op een bepaald moment niet meer (sterk) zullen stijgen. De banken zien dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. Buijink: ‘Banken doen alles wat mogelijk is om bedrijven die vóór de coronacrisis gezond waren door deze crisis heen te helpen. We doen dat samen met de overheid en onze toezichthouders. Banken doen veel, maar kunnen helaas niet iedereen helpen. Deze crisis zal littekens achterlaten.’

GO-C en BMKB

De verwachting is dat de totale financieringssom vooralsnog wel gaat oplopen, nu de GO-C regeling voor grotere bedrijven sinds afgelopen woensdag operationeel is. Daarnaast heeft de overheid deze week belangrijke aanpassingen gedaan in de BMKB-regeling, waaronder verlenging van de looptijd van de leningen tot vier jaar. De overheid en banken kijken gezamenlijk naar (groepen van) bedrijven die met de huidige regelingen nog niet voldoende gesteund kunnen worden, meldt de NVB. Daarbij gaat het met name om de mogelijkheid voor het toekennen van kleine kredieten tot 50.000 euro.

Consumenten

Tot nu toe hebben ruim 16.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek, meldt de NVB. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor nog eens ruim 7.000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening.

Corona Monitor NVB (pdf)