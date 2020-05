Nieuwe versie RGS-rapport GBNED

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe versie uitgebracht van het rapport ‘RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven’.

Het RGS-rapport is inmiddels aan de zesde versie toe en telt ruim 90 pagina’s, zowel afgestemd op de softwareontwikkelaar als de eindgebruiker die met RGS aan de slag wil. De opbouw van RGS komt aan de orde, waaronder de Referentiecode, de gehanteerde niveaus 1 t/m 5, het referentienummer, de omslagcode en de sortering. Andere onderdelen zijn filterfunctionaliteit, extensies, de techniek achter het RGS-schema en het versiebeheer. ‘Dat laatste is beslist een aandachtspunt, want telde in 2016 RGS-versie 2.0 het toen al omvangrijke aantal van 2.528 RGS-codes, in 2020 is dit aantal met RGS-versie 3.2 inmiddels gegroeid tot 3.857 RGS-codes.’

Relatie met andere software

RGS wordt ook belicht in relatie tot boekhoud- en andere software, waarbij voor boekhoudsoftware specifiek wordt ingegaan op het ‘RGS-Ready’-normenkader. ‘Oftewel functionaliteit en eigenschappen die bepalen in hoeverre boekhoudsoftware RGS ondersteunt. Ook het nieuwe initiatief ‘RGS-brugstaat’ wordt toegelicht als in eerste instantie een brug tussen boekhoud- en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangiftes IB en VPB.’ Specifiek voor de administrateur en de accountant komt administreren met RGS aan de orde. ‘Als een soort rode draad door het rapport heen komen ook openstaande (implementatie)punten aan de orde die nog definitief afgestemd en/of opgelost moeten worden.’

Het complete RGS-rapport is hier gratis op te vragen of via www.rgsready.nl.