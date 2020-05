Corona | Coalitie wil meer maatwerk bij nieuwe noodsteun, minister waarschuwt voor overbelasting

De coalitiepartijen willen meer maatwerk bij de tweede ronde noodsteun voor bedrijven, afhankelijk van de mate waarin sectoren wordt getroffen. Minister Koolmees van Sociale Zaken waarschuwt ondertussen dat er een bottleneck dreigt bij de uitvoering van die nieuwe noodsteun. Uitkeringsinstantie UWV kan de coronamaatregelen nog maar nauwelijks bijbenen, waardoor het nieuwe noodpakket mogelijk ook nog even op zich laat wachten.

Werk aan nieuwe regelingen

Koolmees werkt momenteel met collega’s in het kabinet en sociale partners aan een tweede pakket met noodsteun voor bedrijven. Per 1 juni start de nieuwe NOW-regeling. Ook lijkt er een nieuwe TOZO-regeling voor ZZP’ers te komen. Daarnaast wordt al weken gewacht op een oplossing voor flexwerkers en seizoenswerkers.

Voorwaarden

Over de voorwaarden aan de nieuwe steunronde zijn veel ideeën. Minister Koolmees zelf kondigde onlangs al aan dat wat hem betreft de boete voor het ontslaan van werknemers komt te vervallen. Wel komt er een verbod op het uitkeren van dividend en bonussen. De coalitiepartijen willen daarnaast gerichte hulp voor de sectoren waar de klap harder aankomt of langer gaat duren. CDA en ChristenUnie hameren ook op een vergoeding voor vaste bedrijfslasten, waar in de eerste ronde de nadruk op loonkostensubsidie lag. Het kabinet heeft al gezegd dat scholing een belangrijk onderdeel van het nieuwe pakket wordt.

Nog geen duidelijkheid

Een totaalplaatje is er echter nog niet en wordt ook deze week niet meer verwacht, in tegenstelling tot wat eerder werd voorspeld. Het overleg zou ingewikkeld zijn, ook omdat de vakbonden niet blij zijn met het schrappen van de ontslagboete. De bonden vrezen massaontslagen.

Bron: FD / BNR