AV-enquête: Impact corona op accountancy en ondernemend Nederland

Wat is de impact van de coronacrisis op de ondernemers in verschillende branches en op accountants- en administratiekantoren? De accountancybranche ziet als een van de eersten wat de coronacrisis financieel voor ondernemers betekent. Om hier zicht op te krijgen organiseren Accountancy Vanmorgen, Full•Finance en MKB-kredietcoach een onderzoek onder de lezers van Accountancy Vanmorgen. De resultaten van dit onderzoek publiceren we natuurlijk op Accountancy Vanmorgen.

Coronamaatregelen raken talloze bedrijven. Tegelijk geeft onze overheid veel geld uit aan steunmaatregelen ten behoeve van ondernemers. De impact van de coronacrisis is enorm en er is – naar alle waarschijnlijkheid – nog een flinke tijd te gaan. Om meer inzicht te krijgen – en dat ook met onze lezers terug te koppelen – vragen we onze lezers bijgaande enquête in te vullen. Uiteraard is deelname aan de enquête gegarandeerd anoniem.

Uiterlijk in de tweede helft van mei koppelen we de resultaten van deze enquête uitgebreid aan onze lezers terug. Hou daarvoor onze website in de gaten.

U kunt de enquête invullen via deze link

AV-panel: Actualiteit in Accountancy

In de toekomst willen we graag regelmatig korte enquêtes houden over actuele onderwerpen onder onze lezers. We willen graag weten hoe u denkt over voor de accountancybranche relevante en actuele onderwerpen. Uiteraard koppelen we de uitkomsten altijd terug. Deelname is uiteraard ook hier volstrekt anoniem. U kunt u aanmelden door een email te sturen naar redactie@accountancyvanmorgen.nl met de tekst:

Ja, ik meld mij graag aan voor het AV-panel Actualiteit in Accountancy. Accountancy Vanmorgen respecteert de vertrouwelijkheid van mij en de door mij ingevulde gegevens. Conform de geldende privacyregels.