Corona | Belastingontwijkers niet uitgezonderd van NOW

Bedrijven met vestigingen in belastingparadijzen kunnen ook in het nieuwe steunpakket aanspraak maken op belastinggeld. Het is waarschijnlijk te ingewikkeld hen ervan uit te sluiten.

NOW-regeling wordt vernieuwd

Over achttien dagen loopt de NOW-regelin voor bedrijven af. Daarin neemt de overheid een deel van de salariskosten over. Vakbonden, werkgevers en de overheid overleggen vandaag over een nieuw pakket dat voor drie maanden gaat gelden. Begin volgende week wordt daar duidelijkheid over verwacht.

Zwarte lijst

Polen en Denemarken sluiten bedrijven die belasting ontwijken uit van steungeld. GroenLinks-leider Klaver en vakbond FNV pleiten ervoor het Deense voorbeeld te volgen. Maar dat zal in Nederland waarschijnlijk niet gebeuren. Het kabinet acht dit te lastig om uit te voeren. De overheid zou dan met een lijst moeten komen van belastingconstructies die niet zijn toegestaan. Denemarken en Polen gebruiken bijvoorbeeld een lijst van de Europese Unie, met zogeheten ‘non-coöperatieve rechtsgebieden’. In Nederland zou dit tot discussie kunnen leiden, meent het kabinet. Heeft een Nederlands bedrijf een vestiging in een land op deze zwart lijst om belastingtechnische redenen of omdat het daar zaken doet? Een voorbeeld is uitzendbureau Randstad dat een vestiging heeft in ‘belastingparadijs’ Oman. Uit onderzoek van Corpnet, een onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat zeker 26 grote bedrijven in Nederland een vestiging hebben in een van de landen op de zwarte lijst van de EU.

Moreel appèl

Het kabinet doet wel een moreel appèl op bedrijven die belasting ontwijken om geen steun aan te vragen. Ook kunnen er bij hulp aan individuele bedrijven, zoals KLM en Royal IHC, aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld over belastingontwijking. Over andere voorwaarden wordt nog gepraat. Bedrijven mogen geen bonussen of dividend uitkeren zolang ze aan overheidssteun ontvangen om personeel te kunnen doorbetalen. Het kabinet wil een boete op ontslag uit de regeling halen. De FNV is daartegen en vreest massaontslag.

Bron: NOS