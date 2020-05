Corona | Bankensteun bedrijven loopt op tot € 11 miljard

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben Nederlandse banken in aanvulling op het steunpakket van de overheid bijna 143.000 ondernemers en 28.000 consumenten financieel meer lucht gegeven, meldt bankenvereniging NVB. Met de steun aan bedrijven is in totaal € 11 miljard gemoeid.

De steun van banken bestaat uit het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven. Het totale bedrag aan bankhulp is inmiddels verdubbeld ten opzichte van vier weken geleden. Inmiddels hebben bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van € 2,8 miljard. Er zijn bijna 14.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, goed voor € 8,6 miljard. ‘Ruim 3.000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C).’

Tijdelijke afvlakking

NVB-voorzitter Chris Buijink ziet de steun verder oplopen. ‘Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen van het kabinet blijft de nood bij veel bedrijven hoog. Ik zie de mensen bij banken daar ook alles voor uit de kast halen en dat zullen we blijven doen.’ Wel vlak het aantal aanvragen van financiering af, maar dat kan tijdelijk zijn, denkt Buijink. ‘Veel bedrijven krijgen lucht door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen. Ze lijken af te wachten met het aanvragen van een nieuwe lening.’ De NVB verwacht een verdere toename van ondersteuning door de aangekondigde Kleine Kredieten Corona-garantieregeling (KKC) en de nieuwe GO-C regeling voor grotere bedrijven.

Consumenten

Tot nu toe hebben ruim 18.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Het gaat in de meeste gevallen om een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Ruim 10.000 huishoudens hebben een betaalpauze gekregen voor hun lopende consumptieve lening. In totaal gaat het om € 72 miljoen ‘uitstelgeld’. De NVB ziet de laatste weken meer pinpas- en iDEAL-transacties. Per week wordt ruim € 4 miljard uitgegeven. ‘Dat herstel komt voor een groot deel door iDEAL-transacties, waarschijnlijk omdat mensen er voor kiezen hun aankopen meer online te doen.’

Bron: NVB