‘CO2-reductie moet hoger op agenda accountants’

Accountants zijn in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende bezig met klimaatvraagstukken. Dat concluderen de NBA en de Rijksuniversiteit Groningen in het gezamenlijke onderzoek ‘CO2 onder controle?’

Het onderwerp CO2-uitstoot staat volgens de onderzoekers bij driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet op de agenda. ‘Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door respondenten nauwelijks waargenomen. De meeste accountants zijn persoonlijk bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van deze uitstoot.’

Afwachtende houding

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda’, dat de RuG en de NBA twee jaar terug uitvoerden onder accountants die werkzaam zijn als financieel professional binnen bedrijven en organisaties. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was toen de voornaamste conclusie. In twee jaar is er niet veel veranderd: ‘De NBA ziet in de uitkomsten van dit ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat er meer aandacht nodig is voor het onderwerp CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen.’ Op dit moment houdt 21% van de bevraagde NBA-leden zich in de praktijk bezig met CO2-reductie, terwijl 42% vindt dat zij betrokken zou moeten zijn bij dienstverlening met betrekking tot klimaat- vraagstukken. Ruim twee derde (68%) verwacht dat de betrokkenheid bij deze dienstverlening de komende jaren zal toenemen. Maar er wordt te weinig over gesproken: 76% van de cliënten kaart het onderwerp niet aan bij de accountant en andersom doet 71% van de NBA-leden dat niet.

Zelf het gesprek aangaan

Een van de aanbevelingen uit het rapport is dan ook ‘neem verantwoordelijkheid en begin als accountant het gesprek over klimaat’. Daarnaast adviseren de onderzoekers accountants om organisaties te helpen het CO2-beleid concreet te maken en om zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen van kennis, doelstellingen en dienstverlening. De NBA wil de leden stimuleren en faciliteren bij klimaatbeleid, aldus voorzitter Marco van der Vegte: ‘Als we vooruit kijken, weten we dat voor het nakomen van klimaatafspraken er structurele en betrouwbare informatie nodig is, en nodig blijft de komende jaren. Maatregelen en regelgeving vanuit overheid en EU worden hierin steeds bepalender. Tevens zijn investeerders, toezichthouders en andere stakeholders voor hun beslissingen hiervan afhankelijk.’ De NBA houdt op 19 mei en op 4 juni twee webinars waarin het rapport wordt toegelicht en waarin beroepsgenoten kennis kunnen delen.