Financiën start onderzoek naar klachteninstituut verzekeraars

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van Kifid, het klachteninstituut voor de financiële sector.

Minister Hoekstra liet begin dit jaar al aan de Tweede Kamer weten dat een onafhankelijke partij zou worden gevraagd om een (geplande) evaluatie van het klachteninstituut te doen. De aanbesteding voor het onderzoek is nu aan SEO gegund. Onderwerpen van het onderzoek zijn onder meer kwaliteit, onafhankelijkheid, transparantie en kosten van de klachtenafhandeling door Kifid. ‘SEO verzamelt onafhankelijk informatie en ervaringen onder stakeholders van Kifid. De verwachting is dat het onderzoek eind 2020 afgerond kan worden’, aldus Financiën.

‘Thuisfluiter’

Het klachteninstituut moet volgens de regels elke vier jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau geëvalueerd worden. Begin dit jaar kwam Kifid wel in het nieuws omdat in uitspraken te vaak de kant van banken en verzekeraars gekozen zou worden. Zo besteedde consumentenprogramma Radar aandacht aan de werkwijze van het instituut. ‘Veel consumenten ervaren het als uiterst lastig om bij het Kifid je recht te halen. De klachtencommissie lijkt meer oog te hebben voor de verzekeraar en hun batterij aan advocaten dan voor de consument. Er is geen sprake van een gelijk speelveld.’ Ook de geheimhoudingsplicht van consumenten die een schikking treffen door bemiddeling van Kifid kon op kritiek rekenen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya noemt Kifid ‘gewoon een thuisfluiter van de financiële instellingen’.