Corona | NOW en de accountantsverklaring, wat weten we wel en niet?

Minister Koolmees schiep vorige week meer duidelijkheid over de grenzen die worden gehanteerd voor de verplichtstelling van een accountantsverklaring bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie. Toch is daarmee nog niet alles opgehelderd. Wat is er nu wel en niet duidelijk over de rol van de accountant bij de NOW?

Toetsingskader

Om maar te beginnen met wat er niet duidelijk is: in de gevallen waarbij om een accountantsverklaring wordt gevraagd is nog niet helder wat het toetsingskader is. Wat moet de accountant precies controleren om een verklaring af te mogen geven? De NBA is er al enige tijd over in gesprek met het ministerie van SZW en uitkeringsinstantie UWV, maar helderheid is er nog niet. Eén van de punten waarvoor door de accountants momenteel aandacht wordt gevraagd is de mogelijkheid dat politieke opvattingen in de tijd kunnen verschuiven, zegt hoogleraar externe verslaggeving en PwC-partner Arjan Brouwer in het FD. Achteraf kan de uitvoering van een regeling zoals NOW daardoor in ander, negatiever, daglicht komen te staan, aldus Brouwer. ‘Daarom is het voor iedereen van belang dat vooraf duidelijk is wat wel en wat niet van de accountant wordt gevraagd qua toetsing bij de aanvraag.’

Wat is wel duidelijk?

Minister Koolmees is in zijn Kamerbrief over de wijziging van de NOW uitgebreid ingegaan op de grenzen die worden gehanteerd voor de accountantsverklaring. Naar verwachting zal de meerderheid van de bedrijven geen accountantsverklaring nodig hebben. Dit is wat de minister meldt:

‘Gekozen wordt om twee grenzen te hanteren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de reguliere grens van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000,- of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal ik online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.



Bij deze bedragen wordt telkens uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling, en die wordt op dat niveau beoordeeld. Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen zullen op grond van artikel 14 lid 3 van de subsidieregeling altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.

Samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants worden de inhoud en richtlijnen voor de accountantsonderzoeken vastgesteld, middels een accountantsprotocol en standaarden. Naar verwachting zal de meerderheid van de bedrijven overigens geen accountantsverklaring nodig hebben, omdat voor veel bedrijven sprake is van subsidiebedrag onder de €125.000,- of een voorschot onder de €100.000,-. Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen op loonheffingennummer blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven €100.000,- of meer aan voorschot te ontvangen. Deze 10% van de bedrijven ontvangen ongeveer 66% van het totale voorschot.

Dat betekent echter niet dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is geen controle plaatsvindt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen indien duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet, bijvoorbeeld als de omzetvermindering zich toch (vrijwel) niet voordoet. Indien er bij de aanvraag geen accountantsverklaring wordt overlegd die voldoet aan de vereisten terwijl een werkgever hier wel toe verplicht is, krijgt een werkgever 14 weken de tijd om alsnog een (juiste) accountantsverklaring te overleggen. Indien hij hier niet aan voldoet dan zal de subsidie op nihil worden vastgesteld.

De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. In alle gevallen zullen de aanvragende werkgevers bij het verzoek tot vaststelling gevraagd worden te bevestigen dat zij de aanvraag naar waarheid hebben ingevuld en te verklaren dat er geen sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Ook zal de aanvragende werkgever moeten verklaren dat hij zich bewust is dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.’

