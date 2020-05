Accountants zien dat ondernemers noodpakket laten liggen

Lang niet alle ondernemers die voor noodsteun in aanmerking komen, vragen dit ook aan. Dat blijkt uit een representatieve enquête van Accountancy Vanmorgen in samenwerking met Full Finance en MKB-kredietcoach.

‘Gratis geld’

Accountants zien dat er – ondanks alle communicatie vanuit de overheid en de accountancybranche – toch nog steeds ondernemers zijn die niet van de beschikbare overheidsregelingen gebruik maken. De helft van de ondervraagde kantoren rapporteert zelfs een kwart tot de helft van klanten die ervoor in aanmerking komen ook een beroep doen op steunmaatregelen. Bij een derde van de ondervraagde kantoren (31%) maakt nog geen kwart van de klanten die voor de NOW-regeling in aanmerking komt er ook gebruik van. Het gebruik van de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) laat een vergelijkbaar patroon zien. Naar de reden is in de enquête niet gevraagd. Maar deels lijkt het niet gebruik maken van overheidssteun (‘gratis geld’) veroorzaakt door het ontbreken van een absolute noodzaak. De ondervraagde accountants verwachten dat 90 procent van hun klanten de coronacrisis zal overleven.

Kritiek op aanpak

Een ruime meerderheid vindt dat het kabinet Rutte ondernemers genoeg ondersteunt, maar er is ook kritiek. Accountants wijzen er bijvoorbeeld op dat een bedrijf meer kosten heeft dan alleen loonkosten. Ook vinden ze dat er te veel ‘gaten’ in de regelingen zitten. En ze wijzen erop dat er meer moet worden gekeken naar daadwerkelijke omzet: sommige sectoren (horeca) verdienen nu niets en moeten een hogere compensatie krijgen. Ook gaat er van de maatregelen een negatieve prikkel uit om creatief omzet binnen te halen.

