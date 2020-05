‘Het draait in deze kwestie helemaal niet om vakkennis maar om ethisch besef’

Er is behoefte aan duidelijkheid over de derdenverklaring bij NOW-aanvragen, maar bij de NOAB aangesloten administratiekantoren hebben wel degelijk voldoende kennis in huis om straks zo’n verklaring af te geven. Dat vindt directeur Ed de Vlam van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), die daarmee reageert op directeur John Weerdenburg van adviesgroep Auxilium.

Concurrentievervalsing en aansprakelijkheidsrisico’s

Bij NOW-subsidiebedragen tussen de 25 en 125 duizend euro is geen accountantsverklaring nodig maar kunnen bedrijven volstaan met een derdenverklaring. Weerdenburg maakt zich daar ernstige zorgen over, omdat er nog maar nauwelijks iets over de derdenverklaring bekend is. MKB-accountants zullen wellicht door klanten onder druk gezet gaan worden om de derdenverklaring af te geven en lopen volgens hem aansprakelijkheidsrisico’s. Bovendien krijgen ze te maken met concurrentievervalsing, vindt Weerdenburg. ‘Een van de voorwaarden voor NOW-steun is dat de omzet met meer dan 20 procent moet zijn gedaald. Voldoet een bedrijf daar niet aan en weigert de accountant zijn handtekening te zetten onder een derdenverklaring, dan kan de klant dreigen naar een ander kantoor toe te gaan. Dat mag ook een administratiekantoor zijn. Die vallen niet onder het tuchtrecht en lopen dus minder risico. Dat vind ik een vorm van concurrentievervalsing.’ Daarnaast vraagt Weerdenburg zich af of het wel verstandig is om administratiekantoren de verantwoordelijkheid van het afgeven van zo’n verklaring te geven. ‘Hoewel er zeker hele goede administratiekantoren zijn, vraag ik me af of een deel van die branche wel genoeg kennis in huis heeft om de derdenverklaring af te geven.’

Gebrek aan duidelijkheid

NOAB-directeur Ed de Vlam ziet ook dat er behoefte is aan duidelijkheid over de inhoud van de derdenverklaring. ‘We verwachten van de overheid daar meer informatie over. Een inhoudelijk goed afgekaderde derdenverklaring met controle achteraf is in deze situatie de enig werkbare, zowel voor de adviseur als de klant.’ Bij de NOAB zijn geen berichten binnengekomen over ‘sjoemelverzoeken’ van klanten, geeft De Vlam aan. ‘Dat wil niet zeggen dat die er niet zouden kunnen zijn.’

Voldoende kennis NOAB-leden

NOAB-leden hebben voldoende kennis in huis om een derdenverklaring af te geven bij NOW-aanvragen, vindt de NOAB-directeur. ‘Het draait in deze kwestie helemaal niet om vakkennis maar om ethisch besef en bewustzijn. Dit is vastgelegd in beroepsregels en wordt afgesloten met tuchtrecht. Dit zien we niet alleen bij accountants, maar ook bij organisaties zoals bijvoorbeeld NOAB en het RB. Weerdenburg doet overkomen of accountants bewaarder zijn van het financieel-ethisch geweten van Nederland. De praktijk is anders.’

Geen concurrentievervalsing

De Vlam ziet het er ook niet van komen dat klanten van accountants overlopen naar administratiekantoren omdat daar andere normen voor gelden. ‘En als je een klant niet kunt uitleggen waarom je niet meegaat in gesjoemel dan moet je een ander vak kiezen. En als een klant ondanks je uitleg toch weggaat dan moet je daar blij om zijn, omdat je zo’n klant niet moet willen.’

Niet-leden punt van zorg

De Vlam en Weerdenburg zijn het wel eens over administratiekantoren en fiscaal adviseurs die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten. Dat ‘blijft wel een puntje van zorg’, vindt ook De Vlam. Omdat je daar ‘verder geen grip op hebt. Controle achteraf moet hier de oplossing bieden.’