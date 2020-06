Omzet accountancy en administratie eerste kwartaal 7,4% gestegen

De omzet in de accountancy- en administratiesector lag in het eerste kwartaal van 2020 7,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee loopt de sector voor op de zakelijke dienstverlening als geheel, waar de omzet het eerste kwartaal gemiddeld 2 procent hoger was dan een jaar eerder. Die omzetstijging wordt vooral geremd door de sterke omzetdaling in de reisbranche en reclamesector. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de zakelijke dienstverlening. Veel branches boekten in het eerste kwartaal nog een hogere omzet, ondanks de maatregelen tegen het coronavirus die in maart van kracht werden. De reisbranche zette echter ruim 19 procent minder om.

Omzetgroei zakelijke dienstverlening

De omzetgroei van de zakelijke dienstverlening van 2 procent is de laagste in jaren. De omzet van IT-dienstverleners was in het eerste kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. De rechtskundige dienstverlening zette in het eerste kwartaal 9,2 procent meer om. Ook bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) lag de omzet in het eerste kwartaal fors hoger dan een jaar eerder: 7,4 procent.

Bij de architecten lag de omzet 5,6 procent hoger. Inmiddels is de omzet in deze branche al 22 kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. De omzetten van de ingenieursbureaus waren ook hoger: 10,2 procent in het eerste kwartaal tegen 4,1 procent in het vierde kwartaal van 2019.

Het reclamewezen zette gemiddeld 4,6 procent minder om. Hiervóór was de omzet 10 kwartalen op rij hoger. Markt- en opinieonderzoek zette in het eerste kwartaal nog wel meer om, 3,1 procent. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het eerste kwartaal 1 procent lager dan een jaar eerder. De vorige omzetdaling dateerde uit het eerste kwartaal van 2013.

De reisbranche werd in het eerste kwartaal hard geraakt door de coronacrisis. De omzet was 19,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen daalt naar dieptepunt

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners daalde in het tweede kwartaal van 2020 naar –40,3. Dit is de sterkste afname ooit gemeten sinds eind 2008. De gegevens voor het onderzoek naar het ondernemersvertrouwen zijn verzameld in april 2020. Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners komt nog een stuk lager uit dan het dieptepunt van de financiële crisis toen het –32,9 bereikte. Zonder uitzondering is het ondernemersvertrouwen bij alle branches in het tweede kwartaal van 2020 ingestort. Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven kwam gemiddeld uit op –37,2.