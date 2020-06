Corona | Impact coronacrisis op werkgelegenheid verschilt per regio

In alle regio’s is een terugval van werkgelegenheid onvermijdelijk. Toch raakt de coronacrisis de werkgelegenheid niet overal even hard, constateert het UWV in een nieuw onderzoek.

Zo worden Groot Amsterdam en Zuidoost Nederland hard geraakt en behoren Groningen en Rijk van Nijmegen tot de regio’s die het minst getroffen worden. Dit komt doordat niet alle sectoren even zwaar getroffen zijn en doordat de getroffen sectoren niet overal in het land even sterk aanwezig zijn.

Sectoren in de problemen

De meeste banen verdwijnen naar verwachting in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. Deze sectoren zijn niet overal even sterk aanwezig. Zo is de horeca vooral sterk aanwezig onder werknemers in Zeeland en Groot Amsterdam. De cultuur, sport & recreatie is het sterkst geconcentreerd in Groot Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Midden-Brabant. Een andere sector die zwaar wordt geraakt, de metaal & technologische industrie, is juist sterk vertegenwoordigd in het oosten en zuidoosten van Nederland.

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid verschilt per arbeidsmarktregio (pdf)