Fiscalist en belastingadviseur in top tien beste banen van 2026

Bedrijfsarts, klinisch psycholoog en psychiater zijn de beste banen van 2026. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Indeed. Ook het vak fiscalist, belastingadviseur en boekhouder scoorden hoog.

De banen werden door Indeed gerangschikt op basis van salarisniveau, salarisgroei (groei over periode 2022-2025), huidige vraag op de arbeidsmarkt (volume van vacatures in 2025), groei van de vraag (groei over periode 2022-2025), en de mogelijkheid tot thuiswerken. De lijst, waarvoor duizenden vacatures zijn bekeken en geanalyseerd, laat volgens Indeed zien dat zorg en mentale gezondheid leidende sectoren zijn binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. De top 20 bestaat namelijk uit de helft uit medische en psychologische functies, waaronder bedrijfsarts, psychiater, klinisch psycholoog, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist.

Financiële functies

Naast zorgberoepen staan diverse managementfuncties hoog genoteerd, zoals algemeen directeur, regiomanager en opleidingsmanager. Ook fiscalisten, belastingadviseurs en bedrijfsjuristen zijn gewild. De groeiende complexiteit van wet- en regelgeving vergroot de vraag naar specialisten die risico’s beheersen en strategisch advies leveren, aldus Indeed.

Menselijke factor

Ondanks grote technologische ontwikkelingen, blijft de menselijke factor opvallend cruciaal. “In tegenstelling tot wat je in dit technologische tijdperk zou verwachten en met de opkomst van AI, laat de top 20 juist het belang zien van menselijke vaardigheden”, vertelt Stan Snijders, managing director Indeed Benelux. “In de zorg- en mentale gezondheidssector draait het werk om empathie, persoonlijke aandacht en het vermogen om mensen te begeleiden. Ook in management- en juridische functies is inzicht in mensen, samenwerking en communicatie essentieel. Specialisten die de menselijke touch combineren met technische expertise of strategisch inzicht, zijn daardoor bijzonder gewild. Dat zien we terug in de vraag van werkgevers én in de kansen voor professionals.”

Top 20 beste banen 2026

1. Bedrijfsarts – Gemiddeld salaris: €64.160

2. Klinisch psycholoog – Gemiddeld salaris: €90.816

3. Psychiater – Gemiddeld salaris: €102.450

4. Algemeen directeur – Gemiddeld salaris: €90.417

5. Regiomanager – Gemiddeld salaris: €67.500

6. Opleidingsmanager – Gemiddeld salaris: €81.894

7. Arts – Gemiddeld salaris: €71.738

8. Fiscalist – Gemiddeld salaris: €70.626

9. Belastingadviseur – Gemiddeld salaris: €59.571

10. Coördinator zorg – Gemiddeld salaris: €48.785

11. Boekhouder – Gemiddeld salaris: €56.290

12. Cyber security specialist – Gemiddeld salaris: €67.586

13. Verpleegkundig specialist – Gemiddeld salaris: €64.801

14. Architect – Gemiddeld salaris: €74.487

15. Psycholoog – Gemiddeld salaris: €63.436

16. Security engineer – Gemiddeld salaris: €59.969

17. Specialist ouderengeneeskunde – Gemiddeld salaris: €99.618

18. Bedrijfsjurist – Gemiddeld salaris: €67.825

19. Apotheker – Gemiddeld salaris: €74.790

20. Advocaat – Gemiddeld salaris: €73.800