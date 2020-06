Corona | SRA vernieuwt rekenmodel WKR

De SRA heeft het rekenmodel voor de werkkostenregeling (WKR) bijgewerkt naar aanleiding van de tijdelijke aanpassing van de regeling in verband met de coronacrisis.

In het nieuwe rekenmodel heeft de SRA de wijziging van de WKR door corona meegenomen: tijdelijk 3% over de eerste € 400.000. ‘Met het model kan een eerste inventarisatie gemaakt worden van de vergoedingen en verstrekkingen. Vervolgens verschaft het model inzicht in het onder- of overschrijden van het forfait.’ SRA heeft een overzichtspagina van alle producten van Bureau Vaktechniek en interessante externe links met betrekking tot de WKR. De pagina bevat een rekenmodel, praktijkhandreikingen, veelgestelde vragen en links naar enkele externe websites zoals de Belastingdienst en de Rijksoverheid. Daarnaast zijn twee checklisten opgenomen.

Bron: SRA