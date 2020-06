Overname in factoringbranche: Voldaan neemt Gemunt over

Factoringbedrijf Voldaan heeft branchegenoot Gemunt overgenomen. Algemeen directeur Tim Zoete van Voldaan heeft naar eigen zeggen ‘grootse plannen’ om te groeien.

Gemunt richt zich specifiek op het MKB. ‘Met deze overname breidt Voldaan haar portefeuille flink uit. We hebben grootse plannen en deze overname is een stap in de goede richting’, aldus Zoete. ‘Het mooie is dat we de klanten 1-op-1 kunnen overnemen, eigenlijk reageren alle klanten ook positief op de overname. We zien dat Voldaan inmiddels een sterke naam heeft en vertrouwen uitstraalt.’ Voldaan bestaat vijf jaar en heeft als doel eenvoudige en laagdrempelige factoring te bieden aan ZZP’ers en MKB’ers die onvoldoende hebben aan traditionele financieringsbronnen. ‘De overgenomen klanten krijgen bij ons nog steeds dezelfde prijsstelling. Eigenlijk verandert er niet zoveel voor de klanten, alleen de kleur van hun portaal dan.’