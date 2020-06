Corona | Australische accountant wordt verlengstuk van regering

Door corona is de rol van accountants over de hele wereld in beweging. In Australië wordt de beroepsgroep ingezet bij het verdelen van steungelden van de overheid. De ‘sociale dienst’ van het bedrijfsleven worden accountants daar nu genoemd.

Sociale dienst voor bedrijven

De overheid in Australië leunt flink op accountants sinds Covid-19 ook dit land bereikte. Ze zijn een verlengstuk van de staat geworden, een soort UWV en Sociale Verzekeringsbank maar dan voor bedrijven. Ze helpen om geld bij ondernemers te krijgen en houden zo de BV Australië in de lucht. Die heeft net zo te lijden onder de coronocrisis als het bedrijfsleven in veel andere landen.

Meer adviesdiensten

De rekenmeesters down under maken veel extra uren om de regelgeving en nieuwe steunprogramma’s – die per staat verschillen – te doorgronden. Een aantal kantoren grijpt de gelegenheid aan om een versnelling op te schakelen en klanten op tal van gebied te adviseren, zo schrijft AFR Online. De verwachting is dat Australische accountants zich blijvend meer op adviesdiensten aan (grote) bedrijven zullen richten door de coronacrisis.

JobKeeper

De Australische versie van de Nederlandse NOW-regeling heet JobKeeper. Net als bij ons is de regeling in recordtijd opgetuigd. En net als bij ons zijn accountants in Australië overspoeld met vragen van ondernemers over de steunmaatregelen. Kantoren zagen zich gedwongen om webinars te organiseren en hun communicatie met klanten te verbeteren. Een neveneffect was dat bedrijven ook aankloppen voor ander advies bij accountants. In de krant wordt het voorbeeld geven van de wijnboer die zijn accountant inschakelde om een webshop op te tuigen.

Wetgeving

Maar ook Australische accountants zijn het overgrote deel van hun tijd bezig met covid-19. Ze moeten zich inlezen in 202 pagina’s nieuwe coronawetgeving met een bijlage van 512 pagina’s. Die uren kunnen lang niet altijd gedeclareerd worden bij klanten, realiseert men zich. ‘Maar we hopen dat accountants na deze crisis de bedrijven van hun klanten beter begrijpen waardoor zij ook beter en ander advies kunnen geven,’ zegt een accountant in de krant. Iemand anders verwacht echter dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Om adviesdiensten te verkopen moet je kunnen vérkopen en daar voelen de meeste accountants zich niet prettig bij.’