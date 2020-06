Gemeente Den Haag keert dubbele Tozo-steun uit

De gemeente Den Haag heeft aan 192 zelfstandigen ten onrechte een dubbele betaling gedaan in het kader van de Tozo-regeling. Het gaat om een kleine drie ton aan te veel betaalde steun. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.

In Den Haag zijn 15.675 Tozo-aanvragen gedaan, waar de voorschotten inmiddels voor zijn verstrekt. In totaal gaat het om € 40 miljoen. Afgelopen week zijn de definitieve verstrekkingen in gang gezet: er zijn nog 2.036 verstrekkingen gedaan van het nog te ontvangen bedrag. ‘Daarna heeft een voorschotbatch ertoe geleid dat er in 192 gevallen sprake is geweest van een dubbele betaling’, biecht het college op aan de raad. ‘Wij betreuren dit zeer.’

Melding door ondernemer

De zaak kwam aan het licht toen een ondernemer donderdag belde met de mededeling dat hij een dubbele betaling had ontvangen. ‘Hierbij is geconstateerd dat de betaling onterecht was en afgesproken is dat deze teruggestort wordt. Vervolgens hebben wij bekeken wat hier de reden van was en of dit vaker aan de orde zou kunnen zijn. Onderzoek naar aanleiding van de constatering leverde op dat er in 192 gevallen sprake is geweest van een dubbele betaling.’ De ondernemers krijgen telefonisch het verzoek de betaling terug te storten. Het gaat om maximaal € 285.037.

Twee batches

De fout zat in de combinatie van twee ‘batches’, ofwel bestanden met klaarstaande betalingen. ‘Bij deze batch wordt rekening gehouden met eerder verstrekte voorschotbedragen. Hetgeen nog resteert van het te ontvangen bedrag voor Tozo 1 wordt daarbij opgenomen in de definitieve verstrekking waarna op basis daarvan betaling plaatsvindt aan de ondernemer. Deze batch is zonder problemen verlopen. Echter naast deze batch draait er ook dagelijks nog een voorschotbatch. De voorschotten die die dag door de medewerkers zijn opgevoerd, worden in de avond automatisch verwerkt. Bij de verwerking van de verschillende batches is er, voordat het proces van betalingen is ingegaan, helaas geen rekening gehouden met de afhankelijkheid in volgorde. Eerst is de batch met definitieve verstrekkingen uitgevoerd die rekening houdt met eerder verstrekte voorschotten en daarna heeft de voorschotbatch plaatsgevonden.’

Bron: gemeente Den Haag