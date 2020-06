Streep door ‘drielandenpuntconstructie’ gericht op belastingontwijking

De Belastingdienst is door het gerechtshof Den Haag woensdag in het gelijk gesteld in een geschil over aanslagen vennootschaps- en dividendbelasting. Daarbij stelde de belastingplichtige vennootschap in Nederland geen belasting te hoeven betalen, omdat de vennootschap werd geleid vanuit Malta.

Constructie via Malta

De naar Nederlands recht opgerichte vennootschap verplaatste in 2008 haar (statutaire) bestuur naar Malta. De vennootschap registreerde zich op Malta, twee medewerkers van een Maltees trustkantoor traden toe tot het bestuur en bestuursvergaderingen worden voortaan op Malta gehouden. De vennootschap heeft in 2011 en 2012 dividenden uitgekeerd aan haar enig aandeelhouder. Deze is in 2008 vanuit Nederland naar Zwitserland geëmigreerd en was tot dat jaar de enige bestuurder van de vennootschap.

Navordering Belastingdienst

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de vennootschap vanuit Nederland wordt geleid en heeft daarom over de jaren 2011 en 2012 vennootschapsbelasting nagevorderd en dividendbelasting nageheven. De vennootschap betwistte echter de aan haar opgelegde aanslagen met een beroep op door Nederland met Malta en Zwitserland gesloten belastingverdragen (een zogenoemde drielandenpuntconstructie). Volgens de vennootschap wordt zij vanuit Malta geleid.

Gerechtshof geeft fiscus gelijk

Het gerechtshof Den Haag stelt de Belastingdienst in het gelijk. Volgens het gerechtshof zijn de belangrijkste besluiten feitelijk al in Nederland genomen en worden deze op Malta slechts geformaliseerd door het (statutaire) bestuur. De werkelijke leiding van de vennootschap bevindt zich dus in Nederland. Daardoor is de vennootschap voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland, zodat alle aanslagen terecht zijn opgelegd.