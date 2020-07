KING Software is per direct de nieuwe handelsnaam voor online boekhoudpakket MUIS Software, accountancy platform ctrl en ERP-oplossing King Business Software. Deze aankondiging is een logische stap nadat vorig jaar de krachten al werden gebundeld onder begeleiding van investeringsmaatschappij Main Capital. Het doel is om de software-oplossingen in de toekomst tot één ERP-platform te smeden, voor met name bedrijven in het MKB-segment.

’Met de nieuwe naam KING Software treden wij als sterke eenheid naar buiten waardoor wij onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Wij profiteren van de gezamenlijke kennis, slagkracht en ervaring. KING Software is het hart van een onderneming. Met één platform ben je als ondernemer voorzien van de beste functionaliteiten uit drie verschillende oplossingen waarmee je bedrijfsprocessen automatiseert,’ aldus CEO Mattijs Wilms.

De aankomende periode staat in het teken van transitie. De drie entiteiten zijn inmiddels omgevormd tot één landelijk opererende organisatie. De bekendmaking van de naamsverandering naar KING Software is daarbij een logisch gevolg. De vorming van één softwareplatform vindt geleidelijk plaats. Wilms: ’De kernwaarden van KING Software zijn betrouwbaar, duurzaam, behulpzaam, plezier en bekwaam. Klanten kunnen ervan op aan dat wij, zoals ze van ons gewend zijn, altijd voor hen klaar staan en streven naar de efficiëntste automatiseringsoplossing. Zij kunnen gebruik blijven maken van onze branchegerichte oplossingen. Of het nu accountants of ondernemers betreft.’

Over KING Software

KING Software vormt in de toekomst een ERP-platform dat samenwerking stimuleert voor handel, productie en zakelijke dienstverlening in het MKB-segment. MUIS Software levert al meer dan 35 jaar boekhoudsoftware voor ondernemers, accountants- en administratiekantoren. Ctrl voegt hier een samenwerkingsplatform aan toe, met functionaliteiten als workflows en digitaal ondertekenen, die accountants en ondernemers nog verder ondersteunen bij het automatiseren van bedrijfsprocessen. Door ERP-oplossing King Business Software, en de bijna 40-jarige bestaansgeschiedenis, hiermee te combineren is een totaal oplossing gecreëerd. Ondernemers kunnen met het KING Software platform grip houden op bedrijfsprocessen en zich volledig richten op ondernemen.