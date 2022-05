KING Software gaat samen met Zweedse softwaregroep Björn Lundén 

KING Software, leverancier van software voor boekhouding, financiële administratie en ERP, gaat samen verder met Björn Lundén, een Zweedse leverancier van boekhoud- en financiële administratiesoftware. Het samengaan wordt ondersteund door de toonaangevende Europese software-investeerder Main Capital Partners.

‘De combinatie van deze bedrijven levert een uitgebreid productportfolio op voor accountants, administratiekantoren, (groot)handel en MKB-bedrijven. Van eenvoudig boekhouden tot complexe magazijnautomatisering’, melden KING Software en Björn Lundén. Samen vormen zij een organisatie met ongeveer 230 werknemers en bedienen zij ongeveer 40.000 klanten. Het gezamenlijke doel is om de automatisering, innovatie en optimalisering van bedrijfsprocessen en digitale samenwerking verder uit te bouwen op de internationale markt.

Met een ruim 40-jarige historie is KING Software één van de eerste boekhoud/ERP-leveranciers in Nederland en een gevestigde naam. KING Software heeft een uitgebreid productportfolio opgebouwd wat onder meer boekhouden, Accountancy portal, facturatie, ERP, Customer Relationship Management (CRM), WMS, voorraadmanagement en projectadministratie omvat. Het bedrijf bedient klanten in verschillende sectoren in Nederland en heeft klanten als Bax Music Shop, Hogebrug accountants en Attitude Holland.

Björn Lundén heeft een historie van ruim 35 jaar en heeft een gevestigde naam op het gebied van innovatieve software voor onder meer boekhouden, facturering, payroll, uren, rapportages, fiscaal en jaarverslagen. Daarnaast is het bedrijf leidend op het gebied van e-learning gerelateerd aan de software. Tevens maken Qlogic (IT-oplossingen) en Timekeeper (projecten en uren) onderdeel uit van de Björn Lundén groep.

Björn Lundén en KING Software lichten toe: ‘Door beide bedrijven te laten samenwerken zetten zij een grote stap richting het leveren van een totaaloplossing voor haar klanten, evenals een grotere klantenbasis, waardoor nog meer toegevoegde waarde geleverd kan worden aan klanten door heel de Benelux en Zweden. De combinatie wordt een leidende en toonaangevende software vendor in de accountancy en MKB-markt in Noordwest-Europa en zal een innovatief alternatief vormen voor de grote gevestigde softwareleveranciers.’

Ulf Svensson, CEO Björn Lundén:

“Door samen te werken met KING Software verbeteren we onze internationale groeivooruitzichten en kunnen we tegelijkertijd een verbeterde waardepropositie bieden, met name aan onze bestaande MKB-klanten in Scandinavië, met nieuwe oplossingen voor ERP- en magazijnbeheer.”

Mattijs Wilms, CEO KING Software:

“We zijn erg enthousiast over deze volgende groeifase en om onze krachten te bundelen met de Björn Lundén-groep. De klanten van KING Software zullen profiteren van een nog sterker gecombineerd productaanbod en door de synergie van een grotere, gezamenlijke organisatie, terwijl het merk KING Software en de persoonlijke aanpak worden voortgezet.”