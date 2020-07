Corona | Virus remt investeringen in adviesbranche

Een derde van de professionals (32%) actief in advisering en zakelijke dienstverlening geeft aan dat de werkgever tijdelijk is gestopt met investeren in de eigen organisatie. Dat concludeert softwarebedrijf Klippa, dat onderzoek liet doen onder 1.228 werkende Nederlanders.

De advieswereld hoort bij de branches waar investeringen het meest worden geparkeerd. Alleen in de cultuursector is men nog voorzichtiger: daar zegt 33% dat de investeringen zijn stopgezet. Bij het onderwijs (4%) en financiële instellingen (8%) lopen de investeringen vrijwel normaal door. ‘Het is gevaarlijk om te stoppen te investeren in je eigen bedrijf, vindt Klipaa-CEO Yeelen Knegtering. ‘Er komt een einde aan deze crisis en het is zaak je flexibel op te stellen en aan te passen aan de nieuwe situatie, anders houd je het hoofd niet boven water.’

Digitalisering staat even stil

Digitalisering is veelal het kind van de rekening. In de advieswereld gaat bij 31% op dat gebied de voet op de rem: digitaliseren van bepaalde processen wordt uitgestel. Wel geeft 83% van de adviseurs aan dat digitaal werken juist na de coronacrisis aan belang zal winnen. Twee op de drie zeggen dat de coronacrisis zijn of haar bedrijf dwingt om efficiënter te werken. ‘Als digitaal werken de nieuwe norm wordt, hoe denken organisaties dit te faciliteren zonder te investeren in een digitale infrastructuur? En hoe ga je efficiënter werken zonder te digitaliseren? Dit zijn reële vragen die adviesorganisaties zich morgen stellen’, aldus Knegtering. In de advieswereld worden facturen ook vaker te laat betaald: in 15% van de gevallen, waar dat elders 9% is.

Klippa is een IT-bedrijf dat zich richt op het digitaliseren van documentstromen.