UWV: verdubbeling WW-uitkeringen, lichte stijging aantal vacatures

De coronacrisis had in maart meteen gevolgen voor de werkloosheid. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen verdubbelde in de lente van 2020 ten opzichte van vorig jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. Vooral jongeren en mensen uit dienstverlenende beroepen verloren hun baan. Toch stijgt het aantal vacatures sinds mei weer licht en zijn er nog steeds kansen in onder andere de zorg, ICT en techniek.

Eind mei verstrekte UWV 301 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is een stijging van 50 duizend uitkeringen ten opzichte van vorig jaar (+20%). In de lente van 2020 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen verdubbeld ten opzicht van de lente van 2019. Van 76 duizend in het voorjaar van 2019 naar 153 duizend in 2020. Deze stijging doet zich voor in alle beroepsklassen, maar is het sterkst in de dienstverlenende beroepen en in de transport & logistiek.

Veel jonge mensen in WW

Van de mensen die nu in de WW komen, heeft 45 procent minder dan zes maanden recht op WW. Een jaar geleden was deze groep kleiner (35 procent). Dit komt omdat nu meer jongeren een uitkering hebben aangevraagd. Zij werken relatief vaak in een van de sterk getroffen sectoren zoals de horeca en de detailhandel. Bovendien werken zij meer als oproep- of uitzendkracht. Van de nieuwe WW-uitkeringen ging dan ook 38 procent naar personen van jonger dan 30 jaar. In 2019 was dit nog 25 procent.

Meer ontslagaanvragen

De weerslag op de arbeidsmarkt is ook terug te zien in het aantal ingediende aanvragen voor ontslagvergunningen. In maart 2020 is er voor 1.249 werknemers een ontslagaanvraag ingediend, in april voor 1.786 en in mei voor 1.750 werknemers. Dat is een stuk meer dan in 2019 toen er in maart 985 aanvragen werden gedaan, in april 938 en in mei 978. Werkgevers kunnen een voorlopige ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische reden bij UWV indienen.

Lang niet alle ontslagaanvragen leiden tot een ontslagvergunning. In maart bijvoorbeeld zijn 102 aanvragen toegekend, in april 134 en in mei 202. Dit komt omdat een groot deel van alle ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische reden weer worden ingetrokken. Dit komt meestal omdat werkgever en werknemer dan vaak samen tot overeenstemming komen. De werknemer verliest dan wel zijn baan, maar ontvangt ter compensatie een transitievergoeding. Daarnaast kiest de werkgever in enkele gevallen na indiening van de ontslagaanvraag alsnog voor gebruikmaking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Sinds mei lichte stijging vacatures

Na een periode van stijging van ruim zes jaar is het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2020 fors gedaald. In totaal daalde het aantal vacatures door de coronacrisis met 31 procent, blijkt uit een UWV-analyse over de ontwikkeling van het aantal vacatures. Deze daling was het sterkst bij dienstverlenende beroepen. Sinds half mei stijgt het aantal vacatures weer licht met 2 procent. Vooral in commerciële beroepen ontstaat er meer werk. Zo zijn er vacatures voor verkoopmedewerkers in kledingwinkels en voor woninginrichting. Ook stijgt het aantal vacatures voor zorg- en welzijnsberoepen, bijvoorbeeld voor wijkverpleegkundigen en dokters- en tandartsassistenten.

Lees hier meer over de arbeidsmarktontwikkelingen (pdf)

Bron: UWV