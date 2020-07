Rabobank voorziet nog zeker een jaar omzetdaling voor bedrijven

Bijna alle bedrijfsectoren zullen nog zeker een jaar minder omzet boeken als gevolg van de coronacrisis, verwacht Rabobank. ‘Met name in de horeca, industrie, automotive en delen van de retailsector blijft de omzetdaling groot.’

De bank ziet in de periodieke omzetprognoses voor alle sectoren dat de horeca nog altijd kampt met omzetdalingen tot 70% in het derde kwartaal ten opzichte van 2019. ‘Voorts vallen de vooruitzichten voor de autohandel en -reparatie op, met een verwachte omzetdaling van 70% vergeleken met vorig jaar. In de retail zijn het de detailhandel in kleding(stoffen) en opticienbranche die opvallend achterblijven met 20% omzetdaling in het huidige kwartaal.’ In de autobranche is vooral de verkoop van nieuwe auto’s ingestort; occasions doen het nog wel goed. De uitzondering op de sombere verwachtingen is de online detailhandel, die volgens Rabobank in het derde kwartaal met 30% zal groeien.

Snel herstel sierteelt

Carin van Huët, directeur sectormanagement bij de Rabobank, ziet dat sommige branches zich goed herstellen van de coronacrisis. ‘Zo heeft de sierteelt minder gebruik gemaakt van het noodfonds voor omzetschade dan verwacht. Vooruitkijkend is het de uitdaging om de diverse coronahulpmaatregelen zo af te bouwen, dat getroffen ondernemers weer volledig zelfstandig kunnen ondernemen.’ Dat moet wel geleidelijk gaan: ‘Belangrijk is dat de steunmaatregelen niet in één keer eindigen om te voorkomen dat ondernemers achterblijven in een economie in recessie. We moeten samen een geleidelijke overgang faciliteren naar een samenleving waarin het mogelijk is om afstand te houden én waarin voldoende ruimte is om te ondernemen.’

Matig herstel voor Amsterdamse hoteliers

Hotels krijgen dit kwartaal – het hoogseizoen – te maken met een halvering van de omzet vergeleken met vorig jaar, maar: ‘De omzetdaling zal elk kwartaal minder groot zijn. Hotels aan de kust en vakantieparken in het hele land herstellen op dit moment het snelst. Zij zien hun omzetten momenteel op een vergelijkbaar niveau komen als 2019. Dit geldt echter niet voor de regio Amsterdam, waar het herstel van hotels achterblijft.’

Versspecialisten per saldo in de min

Consumenten verleggen de geldstroom van de horeca naar de voedseldetailhandel, zo blijkt. Daar gaat de omzet dit jaar 6% omhoog. Door de coronamaatregelen zal de online verkoop van supermarkten op een plus van 25% uitkomen, denkt de bank. Tegelijk hebben ook de speciaalzaken het druk: er is meer vraag naar lokaal en exclusief vlees en seizoensgroente of andere gerechten die de consument normaal vooral bij de horeca consumeert.

De versspecialisten met een eigen lunchroom of slagers en groenteboeren die leveren aan lokale horeca of evenementen hebben anderzijds wel te maken met een omzetdip. ‘Dat zorgt per saldo voor een verwachte omzetdaling bij versspeciaalzaken van 2% in 2020.’ De bank denkt dat vooral goedkopere supermarkten volgend jaar gaan profiteren van de recessie.

Vrieshuizen vol friet

Koel- en vrieshuizen profiteren van de beperkende maatregelen: ‘Door de sluiting van de horeca en de exportbeperkingen zitten de Nederlandse koel- en vrieshuizen helemaal vol met onder andere friet, snacks, vlees en vis. Een trend die in de gehele opslagsector te zien is. Deze extreme situatie zal veranderen nu de horeca weer op gang komt, maar de vraag zal hoog blijven. Veel bedrijven zullen uit angst voor een tweede virusgolf uit voorzorg opslagcapaciteit willen veiligstellen waardoor de resultaten voor de koel- en vrieshuizen tot zeker eind 2021 op een hoog niveau zullen blijven met elk kwartaal een verwachte omzetgroei van 10% ten opzichte van 2019. Ook de lage energieprijzen helpen hierbij.’

Accountants merken minder adviesbehoefte

De specialistische zakelijke dienstverlening krimpt dit jaar met 3%, maar zal volgend jaar de omzet met 5% vergroten, aldus de analyse van de bank. ‘We voorzien de grootste terugval in activiteit in het tweede kwartaal van dit jaar. Deze krimp wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bedrijven in het reclamewezen het vermoedelijk zwaar te verduren hebben, net zoals de uitgeverijen en de media in de informatie en communicatiesector.’

Door voorzichtigheid op het gebied van investeringen zal het herstel in de sector traag zijn. ‘Deze terughoudendheid zal met name architecten- en ingenieursbureaus parten spelen. Bij de accountantskantoren lopen de audit- en samenstelwerkzaamheden gewoon door, maar zullen adviesopdrachten afnemen.’

Overige zakelijke dienstverleners als uitzendbureaus en reisbureaus hebben het zwaar, ondanks een licht herstel. De prognose voor 2020 staat bij Rabo op -13%.