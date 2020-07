Banken verscherpen acceptatiecriteria bedrijfskredieten, vraag MKB neemt toe

Nederlandse banken hebben de acceptatiecriteria voor leningen aan ondernemingen en voor woninghypotheken in het tweede kwartaal van 2020 verscherpt en verwachten de criteria de komende maanden nog verder aan te scherpen. De vraag naar krediet vanuit het MKB neemt juist toe. Dit blijkt uit resultaten van de meest recente Bank Lending Survey (BLS) van DNB, die de mening van banken vraagt over de soepelheid van hun kredietverlening.

Met de verscherping lijken banken te anticiperen op de verwachte gevolgen van de coronacrisis op de economie die bij banken leiden tot een toegenomen kredietrisico. De werkelijk gerealiseerde cijfers voor de kredietverlening van banken wijzen tot nog toe op stabilisatie van de kredietverlening aan bedrijven in de maanden tot en met mei.

Omslag in acceptatiecriteria voor kredieten aan ondernemingen

De overgrote meerderheid van de deelnemende banken geeft aan dat ze in het tweede kwartaal van 2020 de criteria voor goedkeuring van nieuwe aanvragen voor alle soort bedrijfsleningen hebben verscherpt. Dit terwijl in de laatste 1,5 jaar de criteria juist versoepeld werden. Voor het derde kwartaal verwachten de meeste banken een verdere verscherping van de acceptatiecriteria. Nederlandse banken geven aan hogere risico’s te zien en een lagere risicotolerantie te hebben, zowel gezien de algemene en bedrijfstak-specifieke economische situatie en vooruitzichten, als met betrekking tot de kredietwaardigheid van kredietnemers. Deze ontwikkelingen hangen samen met de negatieve economische gevolgen van de coronamaatregelen, waardoor het algehele risico voor banken op de langere termijn toeneemt.

Verscherping niet in andere eurolanden

Deze duidelijke verscherping van criteria wordt in andere eurolanden niet gemeld. In Duitsland wordt ook een aanscherping waargenomen, echter bij een minderheid van de aan de BLS deelnemende banken. Banken in Frankrijk, Spanje en Italië geven aan dat acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten zijn versoepeld in het tweede kwartaal van 2020.

Meer vraag naar bedrijfskrediet bij MKB, minder vraag bij grote bedrijven

Over het tweede kwartaal van 2020 melden banken een verschil tussen de behoefte aan bancaire financiering vanuit het MKB enerzijds en die vanuit grote ondernemingen anderzijds. Waar in het eerste kwartaal de vraag van zowel grote bedrijven als MKB nog fors toenam, geven banken aan dat in het tweede kwartaal van 2020 de vraag naar krediet van grote bedrijven afnam. Banken rapporteren dat ze dit als een gevolg zien van de lagere vaste investeringen en uitgestelde plannen voor fusies en overnames. Ook kan de betere toegang van grotere bedrijven tot de kapitaalmarkt hierin een rol hebben gespeeld. De vraag naar krediet vanuit het MKB nam ook in het tweede kwartaal toe. Volgens de banken wordt dit verklaard door hogere uitgaven voor voorraden en werkkapitaal, en door heronderhandelingen op en herstructurering van bestaande leningen. Dit hangt mede samen met de gevolgen van de coronamaatregelen die leiden tot meer behoefte aan liquiditeit. Voor het derde kwartaal verwachten banken soortgelijke ontwikkelingen, hoewel een kleiner deel van de banken dan nog een verdere vraagafname bij grote bedrijven verwacht.

Woningfinanciering

Verder geven banken aan dat de acceptatiecriteria voor woningfinanciering zijn verscherpt in het tweede kwartaal van 2020. Ook hier wordt de hogere risicoperceptie van banken genoemd als voornaamste verklaring. De criteriaversoepeling naar woninghypotheken die de afgelopen drie jaar steeds werd gemeld zet zich daarmee niet meer voort. Voor het volgende kwartaal voorzien banken een verdere aanscherping van de criteria.

