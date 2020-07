NBA dient klacht in tegen 68 leden om verzuim PE-plicht

De NBA dient een klacht in bij de Accountantskamer tegen 68 leden die, ondanks herhaalde herinneringen, niet hebben voldaan aan hun permanente educatie-verplichtingen over de periode 2016-2018. Meer dan 99 procent van de ruim twintigduizend actieve leden voldoet wel aan de PE-plicht. Dat meldt de beroepsorganisatie op het eigen platform accountant.nl. NBA-leden hebben drie jaar de tijd om het afgesproken aantal PE-uren te behalen.

Nieuw PE-model

Met ingang van 1 januari 2019 wordt geleidelijk een nieuw PE-model voor accountants ingevoerd dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat in plaats van het behalen van 40 PE-uren. Niet alle accountants gaan meteen over. In eerste instantie kregen alleen die accountants met de nieuwe regelgeving te maken die:

werkzaam zijn bij de advisory-tak van de big four kantoren;

werkzaam zijn bij de Belastingdienst; of

eerder hebben deelgenomen aan de PE-pilot; individueel dan wel als organisatie.

Overige leden gaan in 2020 of in 2021 over op het nieuwe systeem. Tot die tijd gelden voor hen nog de ‘oude” NVPE.

Uitgelegd: de nieuwe permanente educatie-regeling