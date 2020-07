Rekenhulp en simulatietool omzetverlies NOW 2.0

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus een tegemoetkoming NOW aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Voor wie daarvan gebruik wil maken zijn een rekenhulp en een simulatietool online gezet om je omzetverlies te berekenen en verschillende scenario’s door te rekenen. Met de rekenhulp kun je het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden berekenen. Dit percentage moet worden opgegeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Definitieve berekening

Als UWV de aanvraag toekent ontvang je een voorschot op de tegemoetkoming. Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het tegemoetkomingsbedrag waar je uiteindelijk recht op hebt) moet je later opnieuw een aanvraag doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijg je een nabetaling.

Doel van simulatie

De simulatietool geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of je na definitieve berekening een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt). Je kunt in de simulatie zelf bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen. Zo kun je vooraf een betere inschatting maken welke financiële gevolgen een aanvraag NOW heeft voor de bedrijfsvoering. Aan de uitkomsten in de simulatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekening van de tegemoetkoming NOW

In het aanvraagformulier tweede periode NOW kies je de periode waarover je het meeste omzetverlies verwacht. Dit is een periode van 4 maanden. Je kunt deze periode laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Voor de berekening van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming heb je de volgende gegevens nodig:

Het verwachte omzetverlies over de periode in de aanvraag.

Het werkelijke omzetverlies over de periode in de aanvraag.

De loonsom in maart 2020; of, als er in maart geen loon is uitbetaald, de loonsom in november 2019.

De loonsom in juni, juli, augustus en september 2020.

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 lager dan 4x de loonsom in maart 2020? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar je recht op hebt, lager is dan het ontvangen voorschot. Je moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen. Hoeveel je moet terugbetalen hangt ook af van het omzetverlies dat je uiteindelijk hebt geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in juni, juli, augustus en september 2020 hoger dan 4x de loonsom in maart 2020? Dan heeft dat geen gevolgen voor de tegemoetkoming. Het definitieve bedrag waar je recht op hebt wordt hierdoor niet hoger.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heb je minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar je recht op hebt lager is dan het ontvangen voorschot. Je moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heb je meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar je recht op hebt hoger zijn dan het ontvangen voorschot. Je ontvangt dan een nabetaling.

Simulatie NOW (tweede aanvraagperiode)

Rekenhulp omzetverlies