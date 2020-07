Accountant bracht ‘misbruik’ donorgeld aan het licht bij Nederlandse stichting achter Witte Helmen

Bij de Amsterdamse stichting Mayday Rescue, die ruim 100 miljoen euro donorgeld ontving voor de reddingswerkers van de Witte Helmen in Syrië, is volgens de oprichter fraude ­gepleegd. De problemen bij de stichting kwamen in november vorig jaar aan het licht tijdens een bezoek van een Nederlandse accountant van SMK Audit aan het Mayday-kantoor in Istanbul, meldt de Volkskrant in een uitgebreide reconstructie over de kwestie. Europese overheden hebben hun subsidies gestaakt zonder over de misstanden naar buiten te treden. Forensisch onderzoekers van Grant Thornton hebben echter geen bewijs gevonden voor financieel misbruik.

De Witte Helmen ontvingen internationaal veel lof voor het redden van burgers uit het puin in Syrië. De stichting Mayday Rescue in Amsterdam fungeerde tot eind vorig jaar als de Europese geldkas van de hulporganisatie. Westerse overheden doneerden vele tientallen miljoenen, maar oprichter James Le ­Mesurier informeerde in november ­vorig jaar de donorlanden – waaronder Nederland – over fraude en ­financiële misstanden, meldt de Volkskrant. Drie dagen later overleed de 48-jarige Britse hulpverlener Le Mesurier na een val vanaf zijn appartement in Istanbul. De Turkse autoriteiten gaan uit van zelfdoding.

Vervalste bonnetjes

In maart 2019 vroeg een Britse BDO-accountant al uitleg over een bedrag van 50 duizend dollar bij de stichting, dat volgens hem nooit was gebruikt voor het bestemde doel. Le Mesurier wist de accountant echter gerust te stellen omdat er alsnog bonnetjes waren gevonden. De Nederlandse accountant van SMK ontdekt in november 2019 tijdens de tweede dag van zijn onderzoek op het Mayday-kantoor in Istanbul echter dat de bonnetjes zijn vervalst. Een medewerker biecht op dat ze op verzoek van Le Mesurier samen met een collega de ontvangstbewijzen heeft geschreven, met een datum die in het verleden ligt. Le Mesurier geeft toe dat hij het geld, bedoeld voor de Witte Helmen, aan zichzelf heeft uitgekeerd.

Grant Thornton: misverstand

De donorlanden laten na de dood van Le Mesurier een forensisch onderzoek uitvoeren door Grant Thornton naar de boeken van Mayday. Het rapport is niet openbaar, maar de Volkskrant heeft wel inzage ­gekregen in de samenvatting. Daarin worden opmerkelijke conclusies getrokken over de kwestie. Veel informatie ontbreekt in de ­financiële administratie, constateert Grant Thornton. De onderzoekers concluderen echter ook dat er geen bewijs is gevonden voor financieel misbruik. De geldopnamen van Le Mesurier en zijn vrouw Emma Winberg waren verantwoord, staat er. De gang van zaken rondom de verdwenen 50 duizend dollar, die Le Mesurier zelf gemeld heeft als fraude, is volgens de onderzoekers het gevolg van een ‘misverstand’.

