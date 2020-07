Ook MKB-accountants over naar PE nieuwe stijl

Openbaar accountants in de MKB-praktijk krijgen volgend jaar te maken met een nieuwe PE-regeling. Volgens projectmanager Marcel Kurvers en directeur Guus Ham van Novak is een belangrijk aspect dat het niet alleen meer om de persoonlijke ontwikkeling van de individuele accountant draait, maar ook om zaken als personeelsbeleid, cultuur, focus en de ontwikkeling van het accountantskantoor in algemene zin.

De NBA voert de nieuwe permanente educatie-regeling gefaseerd in. Accountants bij de Belastingdienst en bij de big four-kantoren waren in 2019 als eerste aan de beurt, met ingang van dit jaar geldt PE-nieuwe stijl ook voor accountants werkzaam bij OOB-kantoren en voor intern en openbaar accountants. Volgend jaar volgen andere openbaar accountants en accountants in business.

Van uren naar resultaat

De oude PE-regeling (120 PE-uren per drie jaar) wordt vervangen door een zogeheten outputgericht systeem dat is gericht op beroepsontwikkeling en leerresultaat. Accountants krijgen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in vorm en inhoud van PE-activiteiten. Naast cursussen en trainingen kunnen ook zaken als learning on the job, zelfstudie, coaching en intervisie meetellen. Essentieel is dat de accountant kan aantonen dat de middelen die worden ingezet bijdragen aan het behalen van gestelde leerdoelen en de persoonlijke ontwikkeling, geven Ham en Kurvers aan. ‘Het gaat hierbij niet alleen om het bijhouden van vaktechniek en (fiscale) actualiteiten, maar ook om het ontwikkelen van diverse vaardigheden, zoals het aansturen van het team dat de accountant onder zich heeft en de communicatie met de cliënt.’

Doelen, plan van aanpak en evaluatie

Elk jaar moeten in het eerste kwartaal leerdoelen worden vastgesteld op basis van functie en rol. Daarna volgt een plan van aanpak: hoe worden die doelen gerealiseerd? Aan het eind van het jaar volgt de evaluatie. ‘Dit door een aantal voorbeeldsituaties uit de praktijk vast te leggen. Wat heeft de accountant geleerd, welke kennis en vaardigheden zijn ontwikkeld en waaraan merkt de accountant deze ontwikkeling in de dagelijkse praktijk; wat doet de accountant nu anders? Dit alles wordt vastgelegd in een zogenaamd PE-portfolio.’

Parallel met NVKS

Volgens Ham en Kurvers zijn er sterke overeenkomsten met de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS). ‘Alleen dan niet op kantoorniveau maar op persoonsniveau. Wat is de ambitie, hoe wil je die ambitie realiseren? Welke doelen stel je jezelf? Wat heb je nodig om die doelen te bereiken? Net als de NVKS kent de nieuwe PE-regeling ook een jaarlijks evaluatiemoment om vast te stellen of ambities en doelen zijn gerealiseerd. Door zowel de NKVS als de nieuwe PE-regeling komt op zowel kantoor- als op individueel niveau het resultaat van ingezette middelen en inspanning centraal te staan.’

De PE-regeling wordt een aangelegenheid voor het hele kantoor, aldus beide mannen. ‘Het wordt daarmee van belang om vanuit het kantoorbeleid te kijken naar de nieuwe PE-regeling, met aandacht voor focus op de kwalitatieve ontwikkeling van iedere accountant, het ontwikkelen van een opleidingsbeleid voor zowel accountants als medewerkers dat mede rekening houdt met de ambities van het kantoor, het toezicht op de ontwikkeling van zowel accountants als medewerkers en het periodiek evalueren en zo nodig bijstellen van zowel het opleidingsbeleid als het opleidingsplan per accountant en per medewerker.’

Toetsing door steekproeven

De NBA doet de toetsing in het nieuwe stelsel aan de hand van steekproeven. ‘Het is belangrijk dat het kantoor jaarlijks op tijd vaststelt dat de accountants de PE-regeling hebben nageleefd. Vindt hierop geen toezicht plaats, dan bestaat het risico dat bij de eerstvolgende periodieke kwaliteitstoetsing blijkt dat een of meerdere accountants de regeling niet hebben nageleefd. Dat is een situatie waar je als kantoor niet in terecht wilt komen, aangezien dan een hertoetsing onherroepelijk het gevolg is.’

