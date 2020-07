Cadeaubonnen nog maar tot 50 euro te gebruiken door nieuwe anti-witwasrichtlijn

De vijfde anti-witwasrichtlijn die sinds mei van kracht is zit het gebruik van cadeaubonnen in de weg. Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregels kunnen zulke bonnen nog maar tot een maximum van €50,- per keer worden ingezet. De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) is boos over de nieuwe regels en stelt dat er geen serieuze witwasrisico’s zijn bij het gebruik van cadeaukaarten.

Witwassen via creditcards

De nieuwe regels zijn vooral bedoeld om het gebruik van anonieme prepaid-creditcards bij het witwassen van geld tegen te gaan. Cadeaubonnen worden door de EU echter ook als prepaid-betaalkaarten gezien en moeten daarom aan dezelfde strenge regels voldoen.

Branchevereniging boos, bedrijven getroffen

“Dit levert onnodige irritatie op en gaat ten koste van het imago van de cadeaukaart. Het verzilveren moet een feestje zijn, geen bron van irritatie”, zegt BVCNL-voorzitter Tamar de Leeuw tegen de NOS. Volgens haar werden jaarlijks een paar miljoen online cadeaubonbetalingen van boven de 50 euro gedaan. “Bij bijvoorbeeld kleding, hotellerie en gastronomie liggen de bedragen al snel hoger. Die partijen worden harder getroffen door de maatregel.”

‘Disproportioneel, geen serieuze witwas-risico’s’

De branche heeft nog gelobbyd voor een uitzondering voor cadeaubonnen, maar dat is niet gelukt. “Naar onze mening zijn er geen serieuze witwas-risico’s voor cadeaukaarten”, zegt De Leeuw. “De maatregelen hebben een disproportioneel effect op de branche, dit schiet zijn doel voorbij.”

Bron: NOS