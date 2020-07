VNG: jaarrekeningen gemeenten doen vrezen voor cijfers van 2020

Ondanks dat het nog economisch voor de wind ging is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten in 2019 gestegen van €197 naar €767 miljoen. Dat blijkt uit een voorlopige analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het aantal gemeenten met een tekort blijft net als in de voorgaande jaren stijgen. In 2019 heeft inmiddels 60% van de gemeenten een exploitatietekort.

Maatwerkvoorzieningen

Met name in de maatwerkvoorzieningen 18+ en 18- (WMO/Jeugd) ziet de VNG een sterke stijging van de kosten (ruim € 500 miljoen). Daarnaast zijn de inkomsten uit grondexploitaties met €250 miljoen afgenomen.

VNG: zorgwekkend

De VNG vindt de exploitatietekorten een zorgwekkende ontwikkeling. Gemeenten hebben geen reserves kunnen opbouwen in tijden van economische voorspoed. Dat doet vrezen voor de jaarrekeningen van 2020 en daarna, stelt de VNG. ‘Het maakt het pleidooi van de VNG richting het Rijk voor meer structurele financiën voor gemeenten nog urgenter’, stelt de belangenbehartiger van alle gemeenten. ‘Daarover gaat de VNG halverwege augustus weer in gesprek met het Rijk.’

Bron: VNG