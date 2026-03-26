Gekozen accountant wil niet in raad door belangenconflict

De gang van zaken wekt in het Barendrechtse wel bevreemding. De VVD wist dat Penon bij Deloitte werkt als register-accountant en ook dat dit kantoor de controlerend accountant is van de gemeente. Dat voor Penon daarom onafhankelijkheidsregels gelden en dat dit problematisch is voor het raadslidmaatschap had de partij moeten weten. Het roept de vraag op waarom de VVD hem willens en wetens op de verkiesbare plek 2 van de kandidatenlijst heeft gezet.

Persverklaring

In een persverklaring geeft de partij hierop antwoord: “De VVD heeft in het najaar Johannes Penon gevraagd de tweede plaats op de kandidatenlijst te accepteren . Hierbij waren we op de hoogte van het feit dat Johannes werkzaam is bij de controlerende accountant van de gemeente Barendrecht en dat dit potentieel tot onafhankelijkheidsvraagstukken zou kunnen leiden bij zijn eventuele verkiezing als raadslid. De VVD heeft – wetende dat er in het proces nog veel onzekerheden waren en dat er nog een relatief lange periode tot de verkiezingsdag te gaan was – toch besloten Johannes op plek 2 van de kandidatenlijst te plaatsen.”

Penon accepteert zijn zetel dus niet, maar blijft wel actief binnen de lokale VVD, aldus de verklaring. Over zijn motivatie om zich met gemeentepolitiek te bemoeien, zegt Penon op de webpagina van de VVD: “De afgelopen jaren heb ik met stijgende verbazing de plaatselijke politiek in Barendrecht gevolgd. Het democratisch gehalte is soms ver te zoeken en het geld van burgers wordt in de gemeente Barendrecht wel erg makkelijk uitgegeven: De bodem van de gemeentekas is in zicht gekomen, essentiële gemeentelijke voorzieningen zullen in grote problemen komen en de gemeentelijke lasten zijn de afgelopen jaren al fors zijn gestegen en zullen bij ongewijzigd beleid nog verder stijgen. Daar wil ik als toekomstige raadslid een halt aan toe roepen, want de burger heeft er recht op dat er goed met belastinggeld wordt omgegaan.”