Hypotheek lastiger voor ZZP’er én werknemer

ZZP’ers en werknemers in kwetsbare sectoren als cultuur, horeca en de reisbranche hebben sinds de corona-uitbraak meer moeite om aan een hypotheek te komen, schrijft het AD. Geldverstrekkers willen meer zekerheid hebben over het inkomen en hanteren een corona-vragenlijst.

Niet alleen zelfstandigen worden extra voorzichtig beoordeeld, ook vaste medewerkers krijgen te maken met een strenge blik. Met een speciale corona-vragenlijst worden ze erop gewezen dat hun inkomen het komende jaar mogelijk negatief wordt beïnvloed door de pandemie. Bij ING moet de werkgever in een extra coronaverklaring aangeven dat hij niet van plan is om de aanvrager te ontslaan. Wie een tijdelijk contract heeft, kan niet altijd meer volstaan met een intentieverklaring van de werkgever. Net als bij ondernemers geldt nu ook voor particulieren dat extra scherp wordt gekeken naar het toekomstperspectief.

Een adviseur van de keten Freek Hypotheek maakte mee dat een klant voor de corona-uitbraak een intentieverklaring voor een vast contract had van zijn werkgever. Toen de coronamaatregelen eenmaal van kracht waren, vroeg de geldgever nog eens of er een vast contract in zat en toen was het antwoord nee: de hypotheek werd onzeker en de klant kreeg via zijn adviseur te horen dat zijn baan onzeker was.

NHG

Om eenduidigheid in de vraagstelling te bewaken, heeft de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een uniforme vragenlijst gemaakt. Daarmee moeten ondernemers aantonen dat ze genoeg achter de hand hebben om een financiële terugval te kunnen opvangen en uitleggen waarom ze denken komende jaren een stabiel inkomen te hebben. Wie een vaste baan heeft, moet aangeven of het huidige inkomen de komende twaalf maanden negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. De voorwaarden zijn op zichzelf niet veranderd. Veranderingen zijn er wel op het gebied van de werkgeversverklaring – die is twee in plaats van drie maanden geldig – en de overwaarde: die kan niet meer 100% worden gebruikt voor een overbruggingskrediet.

Zicht op vast contract? Toch flexwerker

Bij Munt Hypotheken hebben aanvragers met uitzicht op een vast contract de status van flexwerker, met de bijbehorende strengere financieringseisen. ‘We hebben een desk die op verzoek van een adviseur kijkt of er nog mogelijkheden zijn’, zegt directeur Ellen Hensbergen. ‘De enige oplossing in deze crisis is maatwerk. We moeten daarvoor de duurzaamheid van een dienstverband goed beoordelen. Dat is óók in het belang van de klant zelf.’

Selectie op beroep

Volgens makelaar Huub van Ruumund uit Nijmegen blazen huizenkopers de transactie vaker af omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen. ‘Vooral richting zzp’ers hebben hypotheekverstrekkers hun kritische bril opgezet.’ Bij makelaars wordt soms gekeken wie in welke sector werkt als ze belangstellenden voor een bezichtiging uitnodigen. Volgens De Hypotheekshop doen mensen dat zelf ook. ‘Ik denk dat de meeste consumenten zelf wel kunnen inschatten of het verstandig is om een huis te kopen’, aldus directeur Martin Hagedoorn.

