Curator ziet paulianeus handelen, klaagt Twentse accountants en bestuurder aan

Een Twents accountantskantoor twistte onlangs met een geldverstrekker over het hypotheekrecht op de privéwoning van een failliete ondernemer. Dat leek beslecht met een uitspraak in kort geding, maar daar denkt de curator anders over.

Curator Gerrit Beekman is verantwoordelijk voor de afhandeling van het faillissement van Satink Classic Car Creations uit Hengelo. Hij heeft het hypotheekrecht waar accountantskantoor De Twentse en de geldschieter over procedeerden buitengerechtelijk vernietigd wegens paulianeus handelen, schrijft hij in zijn laatste faillissementsverslag. Omdat aan de sommatie tot doorhaling van het hypotheekrecht geen gevolg werd gegeven is een procedure gestart tegen de bestuurder, diens echtgenote en het accountantskantoor.

Lening

In juni 2022 sloten geldschieter Plus Support en de Twentse ondernemer Peter Satink een leningovereenkomst, waarbij Plus Support een bedrag van € 60.000 uitleende aan Satink. Als zekerheid voor de lening zou Plus Support een tweede hypotheekrecht op de woning van Satink verkrijgen. Hoewel dat hypotheekrecht werd toegezegd, werd het niet daadwerkelijk gevestigd. Op 5 juni werd het faillissement uitgesproken over Satink Classic Car Creations en vier andere bedrijven van Satink. Voordat Plus Support het hypotheekrecht kon vestigen, had accountantskantoor De Twentse in de maanden voorafgaand aan het faillissement voor zichzelf een tweede hypotheekrecht op de woning laten inschrijven. Daarmee stelde het een eigen vordering van € 98.229 op Satink veilig.

Kort geding

Plus Support spande daarover onlangs een kort geding aan tegen Satink en zijn echtgenote en tegen De Twentse, dat jarenlang de accountant was van de failliete ondernemer. De Twentse voerde aan dat er niets mis was met de actie om een hypotheekrecht voor zichzelf te vestigen, en stelde dat de geldverstrekker daar zelf veel te lang mee had getreuzeld.

Maar naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter was er in dit geval sprake van omstandigheden die het handelen van De Twentse onrechtmatig maken, bleek vorige maand. Daarbij speelt een rol dat De Twentse als accountant van de ondernemer en zijn echtgenote op de hoogte was van hun financiële problemen, en van de afspraak om Plus Support een tweede hypotheekrecht op hun woning te geven.

De rechter bepaalde dat De Twentse en de ondernemer en zijn echtgenote alles in het werk moeten stellen om alsnog een tweede hypotheekrecht ten gunste van Plus Support te vestigen. Daarnaast moet het tweede hypotheekrecht van De Twentse worden veranderd in een derde hypotheekrecht.

Paulianeus handelen

Curator Beekman is naar aanleiding van de berichtgeving over het kort geding in actie gekomen, wordt duidelijk uit een recent faillissementsverslag. Hij heeft het hypotheekrecht buitengerechtelijk vernietigd wegens paulianeus handelen in de zin van art. 3:45 BW. Dat betekent dat volgens hem met de vestiging van dat hypotheekrecht andere schuldeisers op een oneigenlijke manier zijn benadeeld. Daarover stapt hij ook naar de rechter, meldt Beekman: “Omdat aan de sommatie tot doorhaling van het hypotheekrecht geen gevolg werd gegeven is een procedure gestart tegen de bestuurder, diens echtgenote en het accountantskantoor waarmee doorhaling van het hypotheekrecht wordt beoogd.”

Bestuurdersaansprakelijkheid

De uitkomst van die procedure is van belang, aangezien de curator vindt dat bestuurder Satink aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Dat is volgens hem het geval “omdat voor de jaren 2021 en 2022 geen jaarstukken zijn vastgesteld en gedeponeerd en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Daarnaast meent de curator dat ook op andere gronden de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort en de faillissementskosten, omdat na opzegging van de financiering eind 2023 de bank op grond van onjuiste informatie is bewogen de financiering te continueren, de gemeente niet of onjuist is geïnformeerd over de verkoop van een perceel waardoor de gemeente is benadeeld hetgeen heeft geleid tot een (onbetaalde) vordering van de gemeente, debiteuren (van een groepsvennootschap) niet voortvarend zijn geïncasseerd en debiteuren (van een andere groepsvennootschap) die in 2024 hebben betaald niet in de administratie zijn verwerkt en wiens betalingen niet zijn terug te vinden op de bankrekening. Daarnaast staat een vordering op de bestuurder open van € 67.567,92.”

In een tweede procedure gaat de curator dan ook de tekorten in de faillissementen, de faillissementskosten en de rekening-courant vordering vorderen. In dat kader is inmiddels ook conservatoir beslag gelegd op de woning van de bestuurder, meldt de curator in het verslag. Hoe groot het totale tekort in het faillissement is moet nog blijken. De fiscus vordert in elk geval € 173.551,00, het UWV € 24.608,26 en € 27.793,33. De 47 concurrente crediteuren die zich tot nu toe meldden hebben een totale vordering van € 579.367,41.

Reactie De Twentse

Accountancy Vanmorgen vroeg De Twentse om een reactie. Het accountantskantoor bevestigt dat er door de curator een procedure is gestart tegen De Twentse. “De curator wenst hiermee te bereiken dat het hypotheekrecht, dat is gegeven door de privépersonen Satink, ten onrechte is verstrekt. De curator heeft dit hypotheekrecht in eerder stadium schriftelijk buitengerechtelijk vernietigd en wil dit nu door de rechtbank bevestigd zien worden. De curator heeft in zijn faillissementsverslag aangegeven dat het voeren van deze procedure van belang is, nu hij vermoedt dat de bestuurder aansprakelijk dient te worden gehouden voor het volledige faillissementstekort.

De Twentse Accountants en Adviseurs willen voor de volledigheid nog opmerken dat zij op vrijwilligheid haar medewerking heeft toegezegd bij de beoordeling van de rechtbank dat aan haar door de heer en mevrouw Satink ten onrechte het tweede recht van hypotheek is verstrekt. Zij stelt zich thans buiten de inhoudelijke discussie omtrent het zekerheidsrecht van hypotheek.”