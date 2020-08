Afgeroomde contante inkomsten fotograaf privévermogen

De contante omzet die een fotograaf jarenlang afroomde behoort tot zijn privévermogen, heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs uitgesproken in een geschil met de fiscus. Het inkeren van de fotograaf vormt geen bijzondere omstandigheid die ertoe kan leiden dat de twee ton tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:5452

De ondernemer exploiteert vanaf begin jaren ‘90 een fotobedrijf, een eenmanszaak. Volgens zijn eigen verklaring heeft hij in de periode 1993 tot en met 2009 omzet afgeroomd, het geld aan de onderneming onttrokken en contant in Nederland bewaard. In totaal zou ultimo 2009 € 700.000 aan contanten aanwezig zijn geweest. Daarvan is in november 2011 € 500.000 op een Zwitserse bankrekening gestort en daarna ook in Zwitserland aangehouden. Het restant van € 200.000 was eerst nog contant in Nederland aangehouden en in de loop van 2016 op een Nederlandse rekening gestort.

Navorderingsaanslagen

In 2015 wordt aan de fiscus gemeld dat de fotograaf wil inkeren. De Belastingdienst legt over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 (navorderings)aanslagen IB/PVV op. Daarbij is het bedrag van € 200.000 (de in Nederland aangehouden contanten) tot de grondslag van box 3 gerekend.

Ondernemingsvermogen?

De fotograaf stelt zich echter op het standpunt dat de contant in Nederland aangehouden gelden niet tot het privévermogen behoren, maar moeten worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Holland ziet dat toch echt anders. De contante ontvangsten die zijn afgeroomd zijn direct aan de onderneming onttrokken en tot het fiscaal onbekende vermogen, en dus privévermogen, gerekend. Daarmee heeft de fotograaf er ondubbelzinnig en onmiskenbaar voor gekozen om het geld tot het privévermogen te rekenen.

Inkeer rechtvaardigt geen keuzeherziening

Ook zijn betoog dat sprake is van een bijzondere omstandigheid namelijk het inkeren, het fiscaal “witten” van zijn tot dan toe zwarte omzet van de onderneming, die meebrengt dat hij alsnog mag kiezen het meergemelde bedrag tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen, vindt naar het oordeel van de rechtbank geen steun in het recht. Het feit dat de etikettering als privévermogen nu tot navordering over de contanten leidt, is geen bijzondere omstandigheid die keuzeherziening rechtvaardigt.