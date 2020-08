Pas anoniementarief toe bij anonieme werknemer

Als een werknemer zijn naam, adres of woonplaats en BSN niet aan de werkgever verstrekt, dan moet de werkgever het anoniementarief toepassen.

Voor anonieme werknemers betaalt een werkgever in sommige gevallen meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. De anonieme werknemer houdt minder nettoloon over.

Wat is een anonieme werknemer?

Het gaat om een anonieme werknemer als:

de werknemer zijn naam, adres of woonplaats en burgerservicenummer niet aan de werkgever verstrekt;

de werknemer onjuiste gegevens verstrekt en de werkgever weet dit of moet dit redelijkerwijs weten;

de werkgever de identiteit van de werknemer niet op de voorgeschreven manier heeft vastgesteld;

de werkgever de gegevens van de werknemer niet op de juiste manier bij zijn loonadministratie bewaart;

een buitenlandse werknemer niet voldoet aan de voorwaarden om in Nederland te mogen werken.

Personeelsnummer

Als het burgerservicenummer niet bekend is, dan moet de werkgever in de loonaangifte het personeelsnummer vermelden. Dit kan hij doen in een aparte rubriek. Deze rubriek staat in het nominatief deel van de loonaangifte.

Let op: gebruik nooit een fictief burgerservicenummer.

De werkgever moet het personeelsnummer ook vermelden als hij voor deze werknemer nu wel een burgerservicenummer heeft ingevuld, maar als deze in het vorige tijdvak ontbrak. De werkgever mag het personeelsnummer niet als burgerservicenummer gebruiken.

Anoniementarief

Als sprake is van een anonieme werknemer geldt het volgende:

het tarief voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen is 52 procent;

de werkgever houdt geen rekening met de loonheffingskorting;

voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) houdt de werkgever geen rekening met het maximumpremieloon en maximumbijdrageloon.

Let op: voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing (zie tabel 5,6a en 6b Handboek Loonheffingen).

In de loonaangifte vermeldt de werkgever in deze situatie altijd tabelcode 940. Als een werkgever in een voorkomend geval het anoniementarief niet toepast, dan kan de Belastingdienst direct een verzuimboete van maximaal €5.278 opleggen.

Maximumpremieloon en -bijdrageloon

Als een werkgever nog binnen het lopende kalenderjaar aan bovenstaande verplichtingen voldoet, houdt hij vanaf dat moment rekening met het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Niet corrigeren

Het is in deze situatie niet toegestaan de bedragen die eerder zijn betaald via correcties te wijzigen. Ook het eerder toegepaste tarief van 52 procent voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag de werkgever niet corrigeren.

De werknemer kan via zijn aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen/terugkrijgen.

Bron: Forum Salaris