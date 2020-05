De accountant die de CFO on demand wordt

Je stuurt ze misschien nog net geen bos bloemen, maar waarom ook eigenlijk niet? Als accountant is je relatie met je klanten ontzettend belangrijk. Dus hoe houd je ze blij? Grotendeels door in te spelen op hun veranderende behoeften. Langzaamaan zie ik dat er onder ondernemers naast de vraag naar een accountant, ook steeds meer vraag is naar een ‘CFO on demand’. Klinkt goed, maar hoe word je die?

Misschien breekt het zweet je uit om je huidige werk te combineren met de werkzaamheden van een CFO. Je checkt al de cijfers van ondernemers, zorgt ervoor dat die écht kloppen, helpt ze tijdig te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals jaarrekeningen indienen en aangiftes doen. Ik hoor je denken: moet ik m’n klanten nu ook nog eens gaan voorzien van strategisch advies?

Ondernemers verwachten dat hun accountant ze financieel én strategisch bijstaat

Het antwoord op deze vraag kan ik niet één op één voor je geven. Maar ik zie wel veranderingen in de markt. Ik hoor van accountantskantoren dat steeds meer ondernemers verwachten dat hun accountant ze financieel én strategisch bijstaat. Dankzij nieuwe technologieën, zoals AI en het gebruik van big data-analyses, kun je als accountant ook steeds meer die adviserende rol pakken.

Veel zaken die vroeger handmatig moesten ingevoerd, en waar je veel tijd aan kwijt was, worden nu door slimme software uitgevoerd. Dat betekent dat jij, als accountant, niet bang hoeft te zijn dat je werk wordt weg-geautomatiseerd. Integendeel. Jij kunt júist je toegevoegde waarde laten zien. Jij kunt namelijk wat een computer niet kan: adviseren, verbanden zien, toekomstige wetgeving meenemen in je aanbevelingen naar je klanten toe.

Dat is essentieel. Want alleen zo kun je als accountant je toegevoegde waarde aantonen. En dat is precies hoe je jouw klanten nog blijer maakt en houdt. Ook dat is weer belangrijk. In een markt waarbinnen door voorgenoemde technologieën heel veel standaardisatie optreedt, moet je je immers als accountant kunnen onderscheiden van de rest. Doe je de dingen die je moet doen supersnel, dan heb je daarna de tijd om ‘coole’, extra waarde toevoegende dingen te doen. Denk aan het geven van strategisch en financieel advies à la de CFO die de ondernemer behoedt voor financiële risico’s of juist helpt kansen te zien en verzilveren.

De CFO on demand

Stel dat je die rol van CFO on demand ambieert, hoe doe je dat dan? Hiervoor heb ik een drietal tips:

1. Bekijk de gegevens van je klant, en bekijk ze goed

Stel dat je ziet dat een ondernemer enorm hard groeit; harder dan hij of zij had voorspeld in een jaar. Je berekent dat als de ondernemer zo doorgaat, er een nieuw pand moet komen om alle productie in te kunnen passen.

Maar, je berekent ook dat met deze groei er een nieuw pand moet komen, meer medewerkers en voorraden nodig zijn en daarnaast weet je ook nog eens dat hierdoor de kredietruimte over drie maanden te krap is. Als je deze zaken ziet, dan trek je aan de bel bij de ondernemer met jouw advies: de ondernemer moet naar de bank voor een lening, of hij moet aan verbeterde inkoopvoorwaarden bij leveranciers werken.

Deze verbanden had traditionele accountancysoftware niet snel gezien en hier zit precies jouw toegevoegde waarde voor de ondernemer.

2. Maak gebruik van je kennis rondom wet- en regelgeving

Jij bent als accountant financieel beter onderlegd dan de ondernemer. Dat moet ook wel, want heel veel van je werk vloeit immers voort uit wet- en regelgeving, denk aan de wet op de jaarrekening, regels rondom BTW-aangiftes en andere zaken waar je in je dagelijkse werkzaamheden op let.

Tegelijkertijd is het jouw taak om op de hoogte te blijven van alle veranderende wet- en regelgeving. Komt er een nieuwe wet aan waar jouw klant mogelijk van kan profiteren? Vaak heeft traditionele software hier geen idee van, maar jij bent op de hoogte. Vertel je klant dat hij beter een paar weken kan wachten met de bouw van een nieuw pand tot hij aanspraak kan maken op subsidie. Dat is precies het soort advies dat de ondernemer wil horen. Jij kent als geen ander de mogelijkheden binnen de wet; maak daar gebruik van!

3. Bekijk de cijfers proactief gedurende het jaar

Loop eens door de personeelsadministratie en kijk of je gekke dingen ziet. Misschien zie je wel dat iemand een half jaar geleden al uit dienst is gegaan en zie je tegelijkertijd in je boekhoudsoftware dat hij of zij nog steeds een reiskostenvergoeding ontvangt. Normaal zou je dit pas aan het eind van het jaar zijn opgevallen, als je bijvoorbeeld de jaarrekening opstelt.

Bespreek dit soort zaken proactief met je klant. Misschien is het een regeling die de ondernemer met de voormalig werknemer heeft getroffen, misschien is het een foutje. In dat laatste geval bespaar je de ondernemer direct geld.

Geef jezelf en jouw organisatie de tijd om te groeien in de rol van CFO on demand

Tot slot wil ik meegeven dat veranderingen tijd vergen. Veel kantoren die ik spreek zijn al bezig met dit onderwerp. Zij hebben soms de ambitie om van de ene op de andere dag hun dienstverlening te hebben aangepast. Geef jezelf en jouw organisatie de tijd om te groeien in de rol van CFO on demand, spar met collegakantoren en vakorganisaties (of met mij) en begin met kleine dingen die een grote impact maken voor ondernemers.

Michel Jongboer is Head of Strategy & Portfolio bij Unit4 Bedrijfssoftware.

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/de-accountant-die-de-cfo-on-demand-wordt/