Compensatie eHerkenning Belastingdienst: hoe zit het precies?

Via de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst kunnen organisaties een compensatie aanvragen van €24,20 inclusief btw per jaar. Een aanvraag indienen kan nog niet. De verwachting is dat je de vergoeding in de loop van september online kunt aanvragen bij RVO.

Heb je het Belastingdienst eH3-inlogmiddel aangeschaft om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), het nieuwe portaal voor ondernemers? Of heb je een bestaand eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kun je straks via de ‘Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst’ een compensatie aanvragen.

Deze regeling is voor alle organisaties die het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft, kunnen gebruikmaken van de regeling.

Uitzonderingen

Zzp’ers en mensen met een eenmanszaak kunnen niet gebruikmaken van de compensatieregeling. Zij kunnen gratis belastingaangifte doen met DigiD.

Als iemand een tussenpersoon (intermediair) machtigt om namens hem de belastingaangifte te verzorgen, dan zal de intermediair eHerkenning moeten aanschaffen. Deze kosten vallen niet onder de compensatieregeling.

Belastingdienst eH3-inlogmiddel

Met het specifieke Belastingdienst eH3-inlogmiddel kun je alleen:

inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z);

compensatie aanvragen via de compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst. Je kunt hiermee dus niet inloggen bij andere overheidsorganisaties.

Je regelt het aanvragen van een eHerkenningsmiddel bij een erkende leverancier.

eHerkenningsmiddel omzetten

Heb je al een eHerkenningsmiddel en gebruik je deze alleen voor uw belastingaangifte? Dan kan de leverancier deze omzetten naar het speciale ‘Belastingdienst eH3-inlogmiddel’. Hierna kun je compensatie aanvragen.

Aanschaffen kan niet?

Moet de organisatie loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) doen maar kun je je niet bij de KVK inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen?

Dan moet je voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Dit valt niet onder deze compensatieregeling maar ook dan heb recht op een vergoeding. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze vergoeding ontvangen binnenkort meer informatie van de Belastingdienst. RVO speelt hier verder geen rol in.

Compensatie per jaar

De regeling loopt van september 2020 t/m juli 2022.

De regeling compenseert één Belastingdienst eH3-inlogmiddel per organisatie per jaar.

Je kan tweemaal de compensatie aanvragen:

van september 2020 tot en met augustus 2021 (1e jaar); en van september 2021 tot en met juli 2022 (2e jaar).

RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief btw rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel.

Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt.