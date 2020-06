Kabinet komt met compensatieregeling voor kosten belastingaangifte

Belastingaangifte doen blijft voor ondernemers voorlopig gratis. Het kabinet gaat in elk geval de komende twee jaar de kosten vergoeden die ondernemers maken voor eHerkenning. Dat schrijven de staatssecretarissen Knops en Vijlbrief vrijdag aan de Tweede Kamer.

Weerstand

Ondernemers moeten met ingang van dit jaar aangifte doen door in te loggen met eHerkenning. Dat stuit op weerstand bij veel ondernemers: een account daarvoor kost jaarlijks geld. De commerciële leveranciers van eHerkenning konden bovendien de drukte van de aanvragen aanvankelijk niet aan. Een andere belemmering voor organisaties die met eHerkenning zaken met de overheid moeten gaan doen vormt het feit dat zij niet staan ingeschreven in het Handelsregister. Ofwel omdat zij dat niet kunnen, zoals buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland zonder Nederlandse vestiging, ofwel omdat zij dat zelf liever niet willen, zoals kerkgenootschappen.

Compensatie

De Kamer pleitte er daarom al voor belastingaangiften weer gratis te maken. Het kabinet komt daar nu aan tegemoet. De prijs eHerkenning varieert, afhankelijk van het beveiligingsniveau. De staatssecretarissen schrijven in hun brief dat bedrijven bij het goedkoopste aanbod €24,20 per jaar betalen om veilig te kunnen inloggen bij de Belastingdienst. Dat is dan ook het bedrag dat de overheid gaat vergoeden. Een hogere overheidsvergoeding zou volgens de bewindspersonen de prijs van eHerkenning kunnen opdrijven.

De staatssecretarissen schatten de kosten van de compensatie voor de overheid ergens tussen de 2 en 4 miljoen euro per jaar. De regeling geldt voorlopig voor twee jaar.

Kamerbrief kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein

