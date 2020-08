Compensatieregeling kosten eHerkenning vanaf september

Het aanvragen van een vergoeding via de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst is waarschijnlijk in de loop van september mogelijk, meldt de RVO. Aanvankelijk was het streven om de regeling in augustus gereed te hebben, maar dat is niet gelukt.

eHerkenning

Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk is DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt de compensatieregeling er. Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De compensatieregeling

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Dit kan bij één van de erkende leveranciers worden geregeld, ook als je al een inlogmiddel hebt en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. In de loop van september kan de vergoeding online worden aangevraagd via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Compensatie voor organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven

Deed je loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kan er niet worden ingeschreven in het Handelsregister en daarom geen eHerkenning worden aangeschaft? Dan moet je voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan heb je recht op compensatie. Kom je in aanmerking voor deze compensatie? Dan informeert de Belastingdienst je binnenkort verder over deze regeling.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Heb je vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En heb je ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel door de fiscus automatisch verlengd tot 1 augustus 2020 om extra tijd te geven voor de aanschaf van eHerkenning.

Heb je uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat je vóór 1 juli de aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

Bron: RVO/Belastingdienst