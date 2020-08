Nibud: weinig buffers om coronategenvallers op te vangen

Werkenden die als gevolg van de coronacrisis hun inkomen hebben zien dalen hebben vaak weinig mogelijkheden om dit op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.000 Nederlanders van het Nibud in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Zelfstandigen en flexwerkers

Net als al bij de twee eerdere peilingen (in april en juni) ziet het Nibud ook nu weer dat de inkomensterugval vooral zelfstandigen en werkenden met een flexibel dienstverband treft. Respectievelijk 41 procent en 44 procent geeft aan minder inkomen te hebben dan in februari 2020.

Korte termijnprobleem

De inkomensterugval kan op korte termijn al tot financiële problemen leiden. Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan niet voldoende geld achter de hand te hebben om vier maanden zonder inkomen op te vangen. En bijna de helft van de respondenten met een inkomensterugval heeft minder dan € 7.500,- aan direct beschikbaar vermogen.

Zorgen

Werkenden met een inkomensterugval maken zich dan ook beduidend vaker dan anderen zorgen over hun financiële situatie. Daar waar bij anderen de zorgen over gezondheid de boventoon voeren, maken werkenden met een inkomensterugval zich zorgen over het verlies van inkomen en behoud van werk.

Peiling Nibud (pdf)